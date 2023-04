PUPOVAC O NESTALIMA I NOVOJ KOALICIJI S HDZ-om! ‘Nemam danas taj šešir na glavi. Nestalih ima jednako na obje strane’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je stigla u Zagreb kako bi prisustvovala Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća (SNV), a na kojoj prisustvuje i premijer RH Andrej Plenković.

Nakon skupštine izjave su dali Milorad Pupovac, potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije, Tomislav Žigmanov, koji je došao u pratnji Ane Brnabić.

“Radujem se što su napredovali odnosi u novom valu normalizacije odnosa koji su počeli početkom godine, na inicijativu Vučića, visoku ulogu u tome imali su politički predstavnici Srba u Hrvatskoj. Danas imamo susret dvaju premijera, mi kao predstavnici nacionalne manjine u Srbiji, ohrabreni smo porukom da će Hrvatska podupirati europski put Srbije. Razgovaralo se o pitanjima nestalih, drugih elemenata koji se tiču ranije povijesti. To je otvorilo novu nadu u perspektivi naših odnosa. Pitanje položaja nacionalnih manjina se također komuniciralo, napredovao je položaj obje zajednice. Današnji sastanak kod Plenkovića zaključen je prihvaćanjem poziva premijera Hrvatske da posjeti hrvatsku zajednicu u Srbiji, to će biti u lipnju, domaćin će biti Brnabić”, rekao je Žigmanov, a to je potvrdila i Šimpraga.





“Premijer Plenković je danas primio srbijansku premijerku Brnabić, razgovarali smo o europskom putu Srbije i položaju nacionalnih manjina. Možete vidjeti da su se obje zajednice uključile, imamo pozitivne iskorake da zatoplimo odnose dviju država. Ići ćemo u Suboticu u lipnju”.

Pupovac o nestalima i mogućoj koaliciji

Zatim su uslijedila pitanja novinara za Milorada Pupovca. Odnosilo se na rješavanje pitanja nestalih i otvaranja arhiva.

“Sastanak Komisije i Povjerenstva je bio krajem veljače u Zagrebu, to je pitanje kojem će biti posvećena pažnja na što je moguće većem operativnom nivou, većem od pitanja Povjerenstva. Nestalih ima podjednak broj i hrvatske i srpske nacionalnosti i obje zemlje imaju svoje dijelove odgovornosti, kako Srbija, tako i Hrvatska. Uzdamo se u to da će u narednim razgovorima koji bi mogli biti posvećeni i pitanju mjesta pijeteta i efikasnijeg i s mnogo više uzajamnog povjerenja da se po pitanju nestalih počne raditi.”

Zatim su ga novinari pitali je li dolazak premijera Plenkovića na današnje Vijeće SNV-a zalog buduće koalicije, ako HDZ pobijedi.

“SNV nije koalicijski partner. Ja danas nemam na glavi taj šešir SDSS-a”, kratko je rekao Pupovac.