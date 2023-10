Pupovac nije zadovoljan presudom, evo što ima reći o Glavašu, ali i Penavi

Autor: Dnevno.hr

Branimir Glavaš je krajem prošlog tjedna na ponovljenom suđenju nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora u slučajevima “selotejp” i “garaža”, što nije dobro prihvatio pa je predsjedniku sudskog vijeća Draženu Kevriću poručio da ga “nabije na ku***”. S druge strane najpoznatiji Srbin u Hrvatskoj Milorad Pupovac donekle je zadovoljan presudom. “Dobro je što je ta presuda ponovljena, pa makar i sa godinu dana manje nego što je bila prethodna. A nažalost, sve drugo, vjerujem da za žrtve i za pravdu predstavlja svojevrsnu muku”, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća za Tanjug.

Ponovio je Pupovac kako je proces trajalo čak 32 godine te da vjeruje da se suđenje neće ponoviti. “Koliko će trebati da ova presuda postane pravomoćna to ne može nitko pretpostaviti s obzirom na dužinu dosadašnjeg postupka i s obzirom na sve teškoće s kojima se pravosuđe nosi kada je posrijedi suđenje za ratne zločine uopće, a naročito suđenje za ratne zločine zbog kojih je optužen Branimir Glavaš”, govori Pupovac.





Unatoč presudi konstatirao je da “pravda nije zadovoljena”. “Nije izvjesno kada će suđenje završiti, niti je sigurno s kojim ishodom će završiti. To je ono što vjerojatno muči sve one koji se sjećaju žrtava, i muči sve one kojima je stalo do pravde”, poručio je i dodao da nije iznenađen Glavaševom reakcijom i vokabularom koji je koristio nakon čitanja presude.

Upitan koliko se hrvatsko pravosuđe promijenilo kada je riječ o predmetima u kojima se sudi hrvatskim državljanima koji su optuženi za ratne zločine, on je ocijenio da je došlo do promjene, ali da ona nije značajna.

”Relikti toga su ostali, kao što vidimo u ovom slučaju i kao što smo vidjeli u nekim ranijim slučajevima koji su pokazivali da se hrvatsko pravosuđe ozbiljno muči s jedne strane, a s druge strane ima ozbiljan problem suditi ljudima koji su počinili ratne zločine prema srpskim civilima, u ovom slučaju građanima Osijeka ili građanima nekih drugih gradova i naselja u Republici Hrvatskoj”, rekao je Pupovac.

Loša poruka za Srbe

Predsjednik SNV-a se osvrnuo i na nadolazeću Kolonu sjećanja u Vukovaru koju će ove godine predvoditi pripadnici HOS-a pa je ustvrdio da gradonačelnik Vukovara Ivan Penava “manipulira Danom sjećanja u svoje stranačko-političke svrhe”.

“Zaista, velika većina ljudi je reagirala negativno i kritički u odnosu na tu najavu gradonačelnika Vukovara, koji ponovno pokušava manipulirati činjenicom da je gradonačelnik grada i s druge strane privatizirati komemoraciju u Vukovaru”, rekao je Pupovac koji smatra da je ovo loša poruka za Srbe koji i dalje žive u Vukovaru.









“Dakle, ističe se ustaško ‘U’ koje simbolizira znak korišten u službenim znakovima Ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske. Zatim, naravno, vojske ili vojne formacije koja ima kao svoje oznake ‘Za dom spremni’. Sve je to nešto što dodatno uznemiruje i onako uznemirene ljude u Vukovaru kada su ti dani posrijedi, Dani sjećanja na stradanje građana Vukovara. Nadamo se da će u narednim danima to ipak nekako biti stavljeno pod kontrolu i da te najave gradonačelnika Vukovara neće više zvučati tako kao što zvuče sada”, rekao je Pupovac i najavio da će on nazočiti Danima sjećanja ali dan prije, “kao i svake godine”.