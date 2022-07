PUPOVAC NA PRESICI OŠTRO NAPAO MILANOVIĆA: ‘To je opasno i štetno i u razgovoru u kafiću, a kamoli od predsjednika’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je na konferenciji za novinare rekao kako je opasno i štetno da članovi obitelji predsjednika Republike kao i sam predsjednik komentiraju rad nastavnika u školama,.

“Ovdje je riječ o specifičnom iskustvu, o iskustvu koje je zapravo jedinstveno. Da članovi obitelji predsjednika Republike i sam predsjednik Republike komentiraju rad nastavnika u školama. To nije dobro ni za njega, to nije dobro za škole, to nije dobro ni za koga u ovom društvu”, rekao predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na konferenciji za medije.

Na pitanje da komentira izjave predsjednika Zorana Milanovića u Zatonu na račun umirovljene profesorice u slučaju podizanja ocjena rekao je da je vrlo opasno ako ako vodeći ljudi u zemlji koji su javne osobe i predstavnici države ne poštuju javne institucije.





“Što se tiče uvreda ljudi koji rade u školskom sistemu i komentiranja i podcjenjivanja njihovoga rada – to je loše, to je opasno i to je štetno. Štetno je i da dolazi u razgovoru u kafiću, a kamoli kada dolazi s mjesta najvišega predstavnika čuvara Ustava i institucionalnog poretka u Hrvatskoj”, rekao je. istaknuvši kako nema razumijevanja kada se radi o utjecaju na škole i napadu na nastavnike.

“Bilo koja vrsta pritiska, bilo koja vrsta nastojanja da se bilo prijetnjama ili pritiskom druge vrste utječe na autonomnost školskog sistema i na rad nastavnika je nešto što ne samo da ne razumijem nego nikako ne odobravam”, rekao je Pupovac.

‘Mora se zaštiti pravo žene na izbor’

Rekao je kako je i sam kao sveučilišni profesor doživio pritiske, ali kako je to prestalo otkako je uveden sistem u kojem je isključena mogućnost utjecaja na prijemne ispite.

Upitan hoće li SDSS podržati referendum u organizaciji SDP-a kako bi se u Ustav unijelo pravo žena na izbor, Pupovac je naglasio da se mora zaštititi pravo žene na izbor.

“To pravo izbora treba ostati sačuvano. I za ženu na prvom mjestu, a onda i za obitelj na drugom mjestu”, poručio je Pupovac upozorivši kako se “stvorilo stanje da je pravo priziva savjesti postalo zapravo sistemska obaveza u bolnicama, a ne iznimna mogućnost” za one koji imaju određena uvjerenja koji ih u tom pogledu sprječavaju.

Napomenuo je da bolnice trebaju omogućiti poštovati Ustavom i zakonom zajamčeno pravo izbora žena, a ne da imamo situaciju u kojima je takva mogućnost vrlo reducirana ili praktično ne postoji.









“Hoće li biti neophodna mjera da se ide na referendum i da se na njemu pojača ustavnom odredbom to pravo, to ćemo sigurno još raspravljati. Ali, razumijemo osnovanost te inicijative”, poručio je.