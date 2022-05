PUPOVAC NA MUKAMA ZBOG MILANOVIĆEVIH GRUBIH RIJEČI: ‘On je otišao i korak dalje. Na tapeti sam odavno’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića. Odgovorio mu je na tvrdnje da je upravo Pupovac nagovorio Miloševića na nešto što Milošević nije htio.

Pupovac je rekao da s Milanovićem ‘čovjek ima dvije mogućnosti’ te da je predsjednik u protekle pola godine, od nekoga čiji je slogan bilo ‘normalno’, uveo stanje ‘anormalnog’.

“Većina ljudi, pa i ja, koji su predmet njegovih napada, nalaze se pred dvije mogućnosti – ili da ignorira ili da odgovori istom mjerom”, rekao je Pupovac na N1. Dodaje, ako se to ignorira, ljudi će reći da Milanović vlada javnim prostorom, a ako se, pak, odgovori istom mjerom, proći će kao Plenković, a ljudi će reći da se samo svađaju i ništa ne rade.

“On ima za cilj da, s jedne strane, ušutka ljude, da ih osramoti, okleveće, izvrijeđa, optuži i da tako zapravo zamijeni sve, tužitelje, istražitelje, moralne suce ili ne znam što sve drugo, a s druge strane ima za cilj da kontaminira javni prostor jezikom za koji kaže da ga jedino tako ljudi slušaju, jer da ga, da govori normalnim jezikom, nitko ne bi slušao”, rekao je Pupovac o Milanoviću za kojeg smatra da devastira ulogu predsjednika Republike kao što je devastirao svoju bivšu stranku.

‘Junači se i zloupotrebljava poziciju predsjednika države’

Zlogukim je riječima nazvao Milanovićevu izjavu da će vojska braniti hrvatski narod. “Hrvatski narod ne živi samo unutar granica Republike Hrvatske, kao što nijedan narod bivše Jugoslavije ne živi samo unutar granica matične zemlje. On ima pretenzije da blokira ulazak pojedinih zemalja članica Europske unije u NATO, zato što misli da će se na taj način izboriti za ravnopravan položaj u izbornom procesu Hrvata u BiH? Ne, on će samo naštetiti tome. On se junači i zloupotrebljava poziciju predsjednika države. Zar je predsjednikova ustavna ovlast da blati saborske zastupnike?”, upitao je.

Osjeća li se ugroženo zbog Milanovićevih riječi?

“Budući da je rekao da ja nisam Srbin, onda se ne bih trebao osjećati ugroženim. On je otišao i korak dalje. On kriminalizira ljude i stranke, a dekriminalizira ljude koji su optuženi za ratne zločine”, rekao je Pupovac. “Ja poznajem Milanovića, ali nisam znao kakav je. Nije problem što sam na tapeti, na tapeti sam odavno”, rekao je Pupovac.