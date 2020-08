Pupovac: ‘Milošević ne ide u Knin da bi nešto slavio, nego da bi zatvorio jednu ratnu stranicu’

Autor: dnevno

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević odlazi u Knin s velikim križem na svojim plećima, odlazi tamo da bi taj križ stavio na mržnju koja dominira u Hrvatskoj i u hrvatsko-srpskim odnosima, ocijenio je u utorak Milorad Pupovac u beogradskim medijima koji veliku pozornost pridaju današnjem obilježavanje obljetnice “Oluje”, prenosi N1.

Pupovac je u intervjuu za Radioteleviziju Srbije istaknuo kako Milošević odlazi u Knin “na dan koji je najteži u novijoj povijesti Srba u Hrvatskoj”.

“I zato taj križ jest toliko težak i zato taj križ izaziva tolike nesporazume i tolike reakcije, ali taj križ bi trebao rezultirati time da Hrvati priznaju stradanje Srba, onih koji su stradali nakon “Oluje”, onih koji su stradali bježanjem od “Oluje”. Da Srbi upoznaju i saznaju stradanje Hrvata za vrijeme rata u Hrvatskoj i da se otvori nova stranica – stranica mira istinskoga u Hrvatskoj”, poručio je Pupovac.

On je rekao kako se “i s druge strane”, treba otvoriti spoznaja i nova stranica “u kojoj će Hrvatska i Srbija, a to znači i naši sunarodnjaci koji su izbjegli i našli i započeli nov život u Srbiji, vidjeti priliku da bez teškoća kakve su imali do danas, mogu odlučiti što će učiniti sa svim onim što je ostalo iza njih, a to je cijelo bogatstvo, stoljećima stvarano od našeg naroda”.

Na pitanje o tome je li se Boris Milošević ipak pokolebao čuvši negativne reakcije i izbjeglih, ali i dijela Srba koji su ostali u Hrvatskoj, Pupovac je naglasio kako “Boris Milošević ne ide tamo da bi bilo šta slavio”.

“On dolazi s istim osjećajem koji dijelimo mi na taj dan, i s druge strane Boris Milošević ne odlazi tamo da bi bilo šta legitimirao, on odlazi tamo da bi zatvorio jednu ratnu stranicu i da bi iz svih mjesta u Hrvatskoj u kojima se nešto obilježava ili slavi, početi stizati poruke mira, poruke suosjećanja za stradanje Srba, poruke žaljenja zbog toga što se dogodilo”, naglasio je Pupovac.

Na pitanje može li odlazak Miloševića u Knin, a ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda u Grubore, selo stradanja srpskih civila nakon “Oluje”, promijeniti odnos prema Srbima u Hrvatskoj, Pupovac je rekao kako, nakon formiranja nove vlade u Hrvatskoj, “shvatili smo da postoje mogućnosti da napravimo korak u pravcu” i da se “odlučnije krene u sankcioniranje akata verbalnog i fizičkog nasilja prema Srbima u Hrvatskoj”.

“Da se odlučnije krene u raščišćavanje ratnog naslijeđa koje opterećuje Hrvatsku. Svako malo se pojavi. Svako malo probija, neka vrsta ratne atmosfere, ratnog duha, ratnih poruka koje uznemiruju ljude, koje kod ljudi stvaraju tu vrstu stanja svijesti da mogu napadati drugog zato što je drugačiji”, ocijenio je Pupovac.