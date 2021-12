‘PUPOVAC JE PRLJAVI HRVAT!’ Milanović iznenadio i izjavom o obitelj Zec: ‘Dobili su odštetu, što još treba?’

Autor: N.K

Predsjednik Zoran Milanović daje izjavu za medije.

Komentira buru u javnosti koja je nastala zbog njegovih izjava o genocidu.

“Ja sam bio u Srebrenici. Ova igra, prvo se Hrvatima lijepi etiketa genocidnog naroda, a gospoda dolazi u Vukovar provocirati Srbe”, rekao je Milanović.

“Slušamo u Saboru od koalicijskog partnera Andreja Plenkovića (Milorada Pupovca, op.a.) da je hrvatska vojska počinila etničko čišćenje na počeku rata i nakon rata. Takve stvari me smetaju. Ja sam bio u Srbu 2008., Pupovca nikad nisam vidio da je došao u Bačin, u Prominu… Ali vidim Džaferovića, sponzora mudžahedina u Kaknju, kako dolazi u Vukovar provocirati Srbe. Ne dolazi iz pijeteta prema Hrvatima jer te iste Hrvate i njihovu državu naziva ratnim zločincima. E to je problem i o tome ćemo razgovarati”, rekao je Milanović.

“Onda se javi gospon Bakir i nahuška tog udbaša iz Zenice. Uvijek ima ljudi koji će se derati na mene, ali ljudi pljuju po Hrvatskoj. Pa mi onda kaže Bakir da bi trebao malo više razmišljati. Razmišljam i imam stav. Bakire bok! Ali mišljenje je kao leđa, svako ih ima. Hoćete vi na ručak”, pitao je Milanović novinarku.

“Nitko mi neće začepiti usta, ne samo meni nego niti jednom mislećem dobronamjernom čovjeku. Borit ću se uvijek protiv manipulatora i sitnih duša. Jedino im je zajedničko da se vole ugraditi i parazitirati, pa i ta ekipa iz Sarajeva i gospodin Pupovac koji dijeli lekcije svima o moralu, a ponaša se kao džuboks. Koliko ubaciš, toliko imaš. Čovjek bez ikakvih principa, moralnih i političkih. Sram te bilo”, poručio je Milanović.

Dodao je kako Pupovac igra prljavo.

“Evo spočitavaju mi da Srbina nazivam prljavim. On je prljavi Hrvat”, rekao je Milanović.









“Problem je što je njegov nasljednik Boris Milošević čovjek s moralnim skrupulama, to će biti interesantno gledati. Sram te bilo, to je sramotno ponašanje”, rekao je o Pupovcu.

Komentirao je 30. obljetnicu tragedije obitelji Zec: “Obitelj Zec je bila pozvana u Vladu, dobila je odštetu, što još treba”.

Nastavio je govoriti o Pupovcu.

“Dobio je pola Preradovićeve. Neka vrati to ako su mu to već dali etnički čistači”, rekao je.









Na pitanje o Titu odgovara:

“Hvala Bogu ne bavim se više time. Neka se oni time bavi. Dodao je kako su u 20. stoljeću četiri velika Hrvata.

“Smeta me kada govore da je u Jasenovcu ubijeno milijun Srba. To je lupetanje. Što je s ljudima u Sarajevu koji imaju prljavu prošlost. Mrtvi hladni kažu da je Tuđman isto što i Milošević. Hop, nove cipele i pojavi se u Vukovaru. Kako odgovoriti na to? Hladnim prijezirom. Ta politika vodi bošnjački narod u očaj i zato su u takvom stanju. Zabili su se u bačvu i pregovaraju sami sa sobom. Misle da će im neki Amerikanac donijeti ono što

žele. Neće”, zaključio je Milanović.