Pupovac je danas glasovao za Turudića: Zanimljivo je što su ranije govorili jedan o drugom

Za izbor suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika glasalo je 78 zastupnika, a među njima bio je i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Unatoč tome što je u ranijim istupima pokazao kako o njemu i nema neko dobro mišljenje još dok je bio sudac i šef Županijskog suda u Zagrebu, Pupovac je naravno digao ruku za koalicijskog partnera.

“Po mojem znanju i mojem viđenju, suci su ljudi s najboljim govornim sposobnostima, s istaknutim sposobnostima zdravorazumskog i logičkog zaključivanja te ljudi s osobitim profesionalnim znanjima i vještinama koji s posebnim umijećem i posebnom vrstom etičnosti čuvaju sebe od drugih i druge od sebe u svojim eventualnim javnim istupima.

U aktualnim istupima suca Turudića ne prepoznajem i ne vidim gotovo ništa od toga. Ali to što ja vidim ili ne vidim nebitno je jer suditi o tome može i treba DSV”, poručio je Milorad Pupovac o Turudiću za Večernji list 2014. godine.

Obostrane ‘simpatije’

No, “simpatije” su, čini se, obostrane, budući niti Turudić nije baš lijepo govorio o Pupovcu.

“Svakodnevno čujemo da se po Vukovaru slobodno šeću ljudi za koje se zna da su počinili ratne zločine. To mi je kao hrvatskom branitelju neprihvatljivo. Čim se prozove nekoga, imamo plačni Pupovčev glas koji govori da je to korak unazad u suživotu… To je politika i tu se nema što drugo reći”, rekao je Turudić o Pupovcu 2021. godine u programu N1.

Tako su unatoč tome što jedan od drugom nemaju lijepo mišljenje, Pupovac i Turudić danas bili na istoj strani, a je li se mišljenje jedan od drugom promijenilo, znaju vjerojatno samo njih dvojica.