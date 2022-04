PUPOVAC JASNO REKAO ŠTO MISLI O ČETNICIMA! Pred tisućama konačno presudio: Dotaknuo se i relikata ustašofilije, ‘ne postoji svijest o tome’

Autor: N.K

Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac gostovao je u Dnevniku HTV-a. Govorio je o dvije komemoracije u Jasenovcu te ponašanju predsjednika Milanovića kao i o sukobu predsjednik-premijer.

Komentirajući činjenicu kako je ove godine ponovno bez zajedničke komemoracije za žrtve Jasenovca te kakva se poruka time šalje, Milorad Pupovac je rekao kako to nije toliki problem kao što je to bilo ranijih godina.

“Imali smo važan sastanak, sastanak u kojem smo se dobro razumjeli, ali je došao u trenutku kad su već neke odluke o tome tko će gdje komemorirati već donesene. Najveći dio nas će sutra biti zajedno ispod Cvijeta. Nikoga ne treba smetati što naši kolege iz Židovske zajednice će to ove godine obilježiti na svoj posebno važan dan Jom Hašoa, nekoliko dana nakon nas”, istaknuo je Pupovac.

Relikti ustašofilije

Na poruku bivšeg predsjednika Josipovića koji kad govori o komemoraciji ističe da je riječ o licemjernoj farsi i ruganju žrtvama, jer su kaže skriveni organizatori oni koji toleriraju rastuću ustašofiliju Pupovac je istaknuo kako ne bi previše trošio riječi na izjave predsjednika Josipovića.

“Mislim da je to zajednički posao svih nas koji predstavljamo ljude od utjecaja u zemlji kako one koji su nekada bili na funkciji, tako i nas koji smo danas na funkcijama. Možemo imati različita mišljenja, ali zadaća nam mora biti ista – otkloniti relikte ustašofilije koja postoji u našem društvu, da stvorimo izmirenje ljudi iz tog rata i ratnog raspada zajedničke zemlje i rata u Hrvatskoj i da sve žrtve budu na dostojanstven način obilježene, a posebno žrtve Jasenovačkog logora ili drugih mjesta te posebno da nacistički, fašistički, ustaški i četnički slogani ili simboli ne mogu imati pravo javnosti u našem društvo i da o tome postoji potpuna svijest kod najvećega dijela, ako ne kod većine naših građana., Nažalost još uvijek ne postoji svijest o tome, rekao je Pupovac.

Perković i Mustač

Upitan o tome treba li pomilovati Perkovića i Mustača Pupovac je rekao kako se ne bi upuštao u to pitanje.

“Ono je od početka bila kombinacija političko-pravnog pristupa tome problemu, kako kod nas tako i u inozemstvu. Volio bih da se što je moguće prije odmaknemo od tog pitanja neovisno o tome kakva će u konačnici biti odluka predsjednika Republike”, istaknuo je.

Kaže kako je predsjednik Milanović započeo kavgu te da svojim nastupima “podriva autoritet predsjednika Republike, podriva autoritet Vlade i na taj način zapravo izlazi izvan okvira svojih ustavnih ovlasti i do određene mjere podriva same ustavne vrijednosti i ustavna pravila naše zemlje”, rekao je Pupovac.

Prekoračenje ovlasti

Pupovac je objasnio izjavu o Milanovićevom prekoračenju ovlasti.





“Predsjednik Republike ne može nametati rješenje niti oko ovog, niti oko onog pitanja. Predsjednik Republike ne može biti vođa opozicije ili ponašati se kao vođa opozicije. Predsjednik Republike vodi računa o uravnoteženosti ustavnog poretka, to je njegova najznačajnija funkcije, a ne u destabilizaciji ustavno i političkog poretka unutar naše zemlje, kao što se to događa, ne samo u ovom slučaju, nego i nizu ranijih slučajeva. Meni je žao što to kažem zato što sam jedan od ljudi koji su glasali za Zorana Milanovića. Očekivali smo sasvim drugačiji, progresivni mandat, a ne da predsjednik Republike postane glas najdesnijih snaga i birtijaškog načina govora o stvarima koje su od najveće ozbiljnosti i najbolnije prirode po naše društvo”, naglasio je Pupovac.

Smatra kako si Milanović radi štetu

“Predsjedniku Milanoviću doista je, ja mislim, i po njega golema šteta ako što je moguće prije ne pronađe adekvatan, primjeren način komuniciranja u javnosti, s drugim državnim institucijama i ako to ne bude povod za razaranje tih institucija i njihove ustavne uloge”, rekao je Pupovac.