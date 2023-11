Pupovac Hrvatskoj pokazao slike, maše dokazima: ‘Ovo je moj ideal, moj cilj, moj san’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnici SDSS-a danas su odlučili reagirati na prozivke iz Domovinskog pokreta upućene tijekom jučerašnjeg aktualnog prijepodneva.

Podsjetimo, Stipo Mlinarić Ćipe je premijera Andreja Plenkovića u srijedu potpuno izbacio iz takta, pale su teške riječi, a Jandroković je smirivao obojicu te naposljetku morao nakratko prekinuti sjednicu.





Ćipu su naljutile Plenkovićeve riječi kada je Markuša nazvao teroristom. “To je vaša teza, ako je SOA rekla da nije bio teroristički napad, ako itko s teroristima koalira, to ste vi, uzeli ste SDSS…”, vikao je Ćipe.

“Ne znaš i lažeš”, vikao je premijer Ćipi, na što je Mlinarić njemu vratio: “Znam i lažete vi”.

Milošević: Provlači se narativ da smo koljači, srbonacisti

SDSS danas kaže, to je bio opasan govor mržnje. Predsjednik Kluba SDSS-a Boris Milošević rekao je da incident na aktualnom satu na kojem su članovi SDSS-a nazivani teroristima nije prvi put i da se u javnosti se provlači narativ da stranka ima četnički predznak, ‘da smo koljači, srbonacisti i kao takvi nismo poželjni u nekim dijelovima Hrvatske’.

Pupovac mahao slikom Tuđmana sa Stanimirovićem

Dodao je da takav govor mržnje može izazvati nečiju neželjenu reakciju s neželjenim posljedicama. Predsjednik stranke Milorad Pupovac pokazao je nekoliko dopisa iz Ureda predsjednika iz 1997. godine, u jednom predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića i Jovana Bamburača tadašnji predsjednik Franjo Tuđman u okviru svoje kvote imenuje za zastupnika u Županijskom domu, a drugom odlukom Stanimirovića imenuje zamjenikom Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja i normalizaciju života na ratom stradalim područjima.

Pupovac poručuje da ne vjeruje da je Tuđman bio slijep, gluh, neobaviješten i nije znao tko su ljudi koje se može okarakterizirati kao teroriste da bi nekome tko bi imao atribut sudjelovanja u bilo kojoj vrsti terorističke aktivnosti i dodijelio tako važne uloge.

Dodaje i da je SDSS nakon godinu dana od osnutka od predsjednika dobio Povelju zahvalnosti za osobit doprinos u provođenju mirne misije prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu te za uspješno okončanje mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak RH.

„SDSS je od osnivanja do danas posvećen miru, u skladu s najboljom tradicijom politika Bogdana Medakovića i Svetozara Pribičevića, a slijedom te tradicije najveći dio samostalaca se u Drugom svjetskom ratu pridružio antifašističkom partizanskom pokretu. Teroristi nismo, a nismo ni neonacisti kao što nas neki nazivaju”, naglasio je Pupovac.









Podsjetio je i da je Željka Markić osuđena jer je SDSS nazvala gnijezdom terorizma, kazavši da je sud prepoznao da za tu tvrdnju ne postoje dokazi i da je to povreda časti, ugleda i stvaranja osjećaja nesigurnosti.

“Najslabiji smo u hrvatskom političkom životu, ali zato sasvim sigurno nećemo biti vreća u koju će udarati tko god i kako god poželi”, poručio je naglasivši da je to malo Srba što je ostalo, kao i ova zemlja, zaslužuju da se za njih bore kako ne bi potpala pod širok utjecaj desnog ekstremizma u Hrvatskoj.

O Penavinoj zabrani bacanja vijenaca u Dunav

Komentirao je i najavu Ivana Penave da će im zabraniti bacanje vijenaca u Dunav. Kaže, nije normalno da se kolegama i susjedima, koji žele izraziti sućut na način koji smatraju prikladnim za žrtve Vukovara i Škabrnje, brani takva gesta.

„Moj ideal, moj cilj, moj san je da ljudi u Vukovaru, bili Srbi ili Hrvati, budu zajedno taj dan i možda ja to neću dočekati, ali neću prestati činiti da do toga dođe”, poručio je Pupovac.

Prikupljanje potpisa da se zabrani dolazak Anje Šimprage na komemoraciju u Škabrnju komentirao je riječima da oni nisu nasilni ljudi i da će naći načina kako će iskazati najdublje poštovanje prema žrtvama civila u Škabrnji te dodao da će naći načina da to učine i prema svim žrtvama Vukovara, naročito sugrađanima Hrvatima.

„Kako ćemo to učiniti, ne ovisi o nama, ali mi smo spremni na maksimalnu gestu, no, nećemo ništa činiti da bismo povrijedili bilo čije osjećaje, a još manje da bi se naše dostojanstvo vrijeđalo na mjestima na koje smo namjeravali doći, s osjećajem pijeteta prema stradalima i kako bismo kleknuli pred žrtvama, ali ne i pred ohološću i zloupotrebom onih koji to pretvaraju u političke obračune”, zaključio je Pupovac.