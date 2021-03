PUPOVAC EKSPLOZIVNO UZVRATIO MILANOVIĆU! ‘Pomogao sam mu da postane predsjednik, a dobivam poruke od najcrnjih fašista koji bi me likvidirali!’

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je razrješenje sukoba oko izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda te treba li se predsjednik Zoran Milanović ispričati zbog načina na koji je proteklih dana komunicirao na Facebooku.

Kako je rekao Pupovac, nije imao o čemu obmanuti javnost kada je pokazivao poruke koje mu je slao predsjednik, a kako to tvrdi Milanović, te da će i ostale kojima je slao poruke zamoliti da ih objave.

Misli, dosta je sramoćenja.

“Predsjednik polazi od pretpostavke da je svatko tko slobodno glasa i glasa protiv njegovog stava lopov, ali ja znam zašto sam to napravio, i da je imao strpljenja da razgovara sa svim akterima u procesu, možda je moglo biti kako je on predložio, ali njemu je bilo do kavge, a ne do rješenja. Treba se vratiti razgovoru. Ne želi samo on reformu pravosuđa, svi znamo u kojem je stanju i čije je naslijeđe, kojih politika i ljudi”, rekao je u gostovanju u emisiji U mreži prvog na HRT-u.

‘Ovo je vrsta vulgarnosti, trumpizma u hrvatskoj politici’

Kaže, Milanović mu više ne šalje SMS poruke već to čini preko medija. Dodaje, ne treba Milanovićevu ispriku, traži samo odgovornost.









“Ovo je vrsta vulgarnosti, ‘trumpizma’ u hrvatskoj politici. Između lopovluka i toga, ja kažem – ne. Niti lopovluk niti vulgarizam. Predsjednik mora biti čuvar institucija, čak i onda kada se s time ne slaže. Trebamo sistemski pristup, ne trebamo Čarugu reformatora, trebamo čovjeka s idejom, a ne s grubim riječima”, rekao je Pupovac dodavši da vulgarnost nije stil.

‘Pomogao sam mu da postane predsjednik, a primamo poruke od najcrnjih fašista’

“Čovjeka poštujem i pomogao sam mu da postane predsjednik, a nakon toga doživljavam ponižavanja i poruke od najcrnjih fašista u Hrvatskoj koji bi me likvidirali, a koji su sad s njim”, poručio je.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović tijekom proteklog vikenda bio je vrlo aktivan na Facebooku te je u svojim objavama, prije svega posvećenim trakavici oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, napao i Milorada Pupovca zbog de facto pružanja podrške Plenkoviću, a nakon što je Pupovac objavio SMS poruke koje mu je slao Milanović, predsjednik se na njega obrušio jer ih nije objavio u cijelosti.









U posljednjoj objavi koji je na Facebooku jučer napisao Zoran Milanović, Pupovca naziva ‘Plenkovićevim žetonom’.