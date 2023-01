PUPOVAC DRŽI GOVOR PRED DAČIĆEM U ZAGREBU! Dotaknuo se spornih uzvika o Srbima i Hrvatima: Govorio i o pripadnosti Tesle, Plenković sve sluša

Autor: I.G.

Šef srpske diplomacije Ivica Dačić u petak je ugošćen u Zagrebu na tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV) prilikom kojeg je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke održao govor u kojem je govorio o odnosima Hrvata i Srba.

Podsjetimo, Dačić je 31. prosinca najavio da će na poziv SNV-a prisustvovati božićnom prijemu u Zagrebu, rekavši da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio da se radi na “odleđivanju” odnosa s Hrvatskom. Dačić je rekao da za vrijeme njegovog boravka u Zagrebu “za sada nisu predviđeni nikakvi bilateralni sastanci, osim samog prijema SNV-a”, ali da se očekuje potpisivanje sporazuma o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

Uz Dačića, Žigmanova i Pupovca, tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu će prisustvuje i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, a očekuje se i dolazak premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i njegovih ministara.





Pupovac pripremio govor

“Vaša svetosti, gospodine predsjedniče Vlade, gospodine izaslaniče predsjednika Sabora, članice Vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije, poštovane gošće i gosti… Zahvaljujem vam na dolasku i činjenici da smo nakon 30 godina od početka obilježavanja Božića među Srbima u hrvatskoj, u posebnoj prilici, zahvaljujući tome što predstavnici dvaju Vlada u ovako važnom sastavu prisustvuju ovom prijemu.

Mi koji smo prije tri decenije započeli ovo okupljanje u Berislavićevoj, nismo mogli znati u što će ono prerasti i do čega će dorasti. Danas smo svjesni da antiratni, mirovni duh i ideja moraju biti razlog zašto se okupljamo. mnogo se toga promijenilo u našem okupljanju, a još više oko nas i s nama. Ali ne i to da današnji dan slavimo, a svaki drugi dan živimo. Nismo mogli znati koliki će teret hrvatsko-srpske historije se srušiti na nas. Znali smo da dostojanstvo Srba u Hrvatskoj moramo čuvati kao i dostojanstvo Hrvata i obrnuto”, rekao je Pupovac.

“Nismo mogli znati da ćemo podizati ili crtati zlatni most između dvije države i dva naroda. nismo znači, ali radimo kao da smo oduvijek znali i da nam naši preci šapću kako to moramo činiti. istina, činimo to nakon što su porušeni svi mostovi u prvom našem ratu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Moraju prevladati stare i izbjeći nove podjele. naročito je važno da se utiša svaki govor mržnje i vrijeđanje stradanja jednog ili drugog naroda mora spriječiti. Svaki Za Dom Spremni, svako slavljenje ratnih zločinaca, svako skandiranje ‘ubi Srbina’ i ‘ubi Hrvata’ da šiptar nema brata treba osuditi”, poručio je.

Govorio o Nikoli Tesli

“Glavu jedne od kovanica Eura čini glava Nikole Tesle, po odluci Vlade RH. Toliko veliko da svijetli cijelom ljudskom rodu, a kamoli da ne bi mogao svijetliti srpskom i hrvatskom rodu. S puno važnih pitanja koje čekaju svoje odgovore, poput nestalih i neriješenih ratnih zločina, ističem i važnost otvaranja granica Srbije i Hrvatske. Time se šire granice Europe i jačaju se u onome u čemu treba, a nikako u onome u čemu ne treba.

Na kraju, naši sugrađani na Baniji ne mogu biti ne spomenuti na današnji dan. Mi ne možemo da se na ovom mjestu, u razgovorima o Baniji, ne obavežemo na cjelovitu posvećenost njihovim potrebama.

Mir svakoga od nas čeka kao zadaća. Teška, nimalo laka, ali zadaća koja je jednako sveta i velika kao i zadaća koju ljudi obavljaju kada se nađu u ratnim okolnostima i svoje živote izlažu za ideju slobode. mir Božji, Hristos se rodi”, zaključio je dio svojeg izlaganja Pupovac.

Sanja Vojnić: ‘Tko je ovdje gost, a tko domaćin?’

“Tko je danas ovdje domaćin, a tko će biti gost? Hrvati ili Srbi? Ovo pitanje na pomolu je da bude riješeno. Da niti jedna od naših zajednica ne bude svoja na svome, niti tuđa na mome. Vjerujemo da bi riješeno pitanje nestalih vratilo mir u naše obitelji. Zajedničko okupljanje oko božićnih jaslica je upravo ono što nam je potrebno. Neće nam biti lako sve rane zacijeliti”, zaključila je.