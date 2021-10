OPA, PUPOVAC DOBIO VJETAR U LEĐA! Poznati analitičar zdušno ‘popljuvao’ hrpu političara, Jandroković ga zgrozio

Autor: L.B.

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u emisiji Newsroom N1 televizije aktualnosti.

Najprije se osvrnuo na ujedinjenost oporbe oko odabira novog šefa HRT-a. Kako kaže, da se na HRT dovede pet nobelovaca, ne može se iz čistog mira promijeniti stvar.

“To je jedna u sebi zaustavljena struktura koju svi gledaju samo kroz prvi program i tri emisije. Sramota HRT-a je u tome da u Dnevniku kao događaj dana najave 15 godina stari film koji su već tri puta emitirali. To se ne rješava na ovakav način, ali dobro je da se pokaže da treba zaustaviti bahato nametanje mimo zakona. Koliko će daleko ići, vidjet ćemo”, komentirao je Puhovski.

‘Pupovac radi grešku’

Napomenuo je kako je bit parlamentarne demokracije u raspravi.

“Imate situaciju da parlament ne poštuje vlastita pravila – Poslovnik i onda ti prekršitelji reda i mira spašavaju parlamentarnu proceduru.”

Puhovski je prokomentirao i premijera, ali spomenuo je i Milorada Pupovca.

“Pupovac radi grešku po mom sudu – precijenjuje važnost političara i političarki u javnosti. Nikakav uzor nisu ljudi u Saboru… Ako imam ocjenu dva, nisam važan. Plenković je jako dobro reagirao na priču oko Beroša. Ovdje se radi o tome da nasilja nema i u Hrvatskoj nema ozbiljnih naznaka nasilja. U Hrvatskoj je problem glupa, dosadna, učmala stabilnost u lošem stanju. Taj tip duboke depresije koji karakterizira društvo u političkom smislu je veći problem od nasilnih ispada koje ja ne vidim”, kaže Puhovski.

Jandrokovićevu izjavu da se nema za što ispričati smatra – žalosnom

Dotaknuo se i izbora Dobronića za novog čelnika Vrhovnog suda.









“Došao je čovjek izvana koji ipak nije izvana. Današnji odgovor VS-a Milanoviću je nepismen. Oni ne znaju napisati dvije suvisle rečenice. Znam što su mislili, ali mene zanima što su napisali. Oni su nesposobni za javnu raspravu i zato se skrivaju”, kaže.

Analitičar smatra da tajming presude za Fimi mediju nije bitan – bitno je da imamo presudu.

Najžalosnijom, pak, smatra izjavu Jandrokovića koji je rekao da se nema za što ispričati. Kaže da se Plenković trebao ispričati hrvatskoj javnosti i članstvu HDZ-a jer velik broj sigurno nije u tome sudjelovao.

‘Plenković je superioran najvećem dijelu političke klase u Hrvatskoj’

“Kao predsjednik je trebao to napraviti, to je moralan čin. Zašto plaćaš kaznu ako kažeš da nemaš veze s tim? Plenkovićeva reakcija bila je jako neobična. On je superioran najvećem dijelu političke klase u Hrvatskoj”, rekao je.









Istaknuo je da je politička kultura katastrofalna u Hrvatskoj, dodavši da štete za HDZ neće biti.

“Na svim stranama se, posebno u HDZ-ovom bazenu, proširio žalosno ciničan stav – svi su oni lopovi, a mi biramo svoje lopove. Korupcija je nešto što je opće prihvaćeno. Indeksi korupcije su izmišljena priča. Mislim da se neće nešto promijeniti za HDZ, prije svega zbog nesposobnosti oporbe.”