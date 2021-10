PUPOVAC DIJELI ‘PACKE’: ‘To što se 10 godina čini prema ćirilici u Vukovaru je naopak posao’. Odgovorio mu Zekanović

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković je u Saboru predstavio izvješće o radu Vlade, nakon čega pravo na 20 minuta govora imaju Klubovi zastupnika.

Milorad Pupovac osvrnuo se na dio u kojem je premijer govorio o povjerenju.

“Ozbiljan je problem povjerenja u institucije. Ja iz svojeg iskustva mogu reći kako je to moguće: jačanjem obrazovanja, bolji sustav ljudi koji rade u školskom sustavu. Nema boljeg političkog temelja za povjerenje za ustavnost i zakonitost. Što se nas tiče, populizam je korupcija, korupcija osjećaja, uma, nedovoljno se govori kako i na koji način. Mi smo mala nacija, izašli smo iz rata, oslobađamo se loših naslijeđa, primanje novih nije dobro. Naš zajednički čin je jačanje zakonitosti. U našem okruženju su dinamički politički procesi, za nas kao SDSS su veoma važni procesi, to što se događalo prošlih mjeseci, u odnosu prema tome odnosili smo se najodgovornije što smo znali. ne dopuštajući da se bilo što od toga prelije na naše ponašanje i djelovanje. Nisam siguran da je to tako bilo u slučaju drugih političkih grupacija, kao i rasprave o SPC-u kojih dugo u saboru nije bilo, Premijer je s pravom spomenuo pitanje jednog udžbenika u Srbiji, sam sam istaknuo potrebu da se ta praksa zaustavi i promjeni, podsjetio bih sve da to što se 10 godina čini prema ćirilici u Vukovaru je necivilizacijski, poistovjećivati pismo s tenkom, metkom je naopak posao”, rekao je Pupovac.

Na to je reagirao zastupnik Suverenista Hrvoje Zekanović:

“Šokira me da Pupovac ima nešto protiv volje naroda, no ipak se on bira na jedan poseban način, ne mora ga biti briga jer će ionako biti izabran”, rekao mu je saborski kolega.