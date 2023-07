Pupovac branio Plenkovića pa razbjesnio Daliju: ‘Milorade, jeste li lutka na koncu i Pinokio?’

Izvanredna sjednica Sabora nastavila se danas raspravom o Prijedlogu zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku od 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi d.d. u provedbi Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Podsjetimo, zastupnici su se nakon kraja redovnog zasjedanja 15. srpnja morali vratiti na radno mjesto na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića.

O prvom zaključku, vezanom za osiguravanje urednog funkcioniranja sudbene vlasti raspravljalo se jučer do kasnih noćnih sati, a za nedjelju je previđeno glasovanje o zaključcima. Da bih ih se usvojilo, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.





12:50 Milorad Pupovac brani Plenkovića, reagirala Dalija Orešković

“Svatko je ovdje u Saboru na osnovi vlastitog mandata i političke odgovornosti te savjesti i odluka. Sada, kao i u nekim prošlim vremenima, kao što će biti ubuduće. Nije realno očekivati da ćete ljudima određivati pamet, kao ni što je realno da to netko određuje vama. Svatko neka razmisli na kojoj noti svira. Pa kad razmisli, možda će voditi računa o tome kome će što adresirati. Toliko zasada. A sada o meritumu. Vlada RH u vrlo kriznim okolnostima donijela je odluke koje su trebale otkloniti sve rizike opskrbe plinom građana, ekonomskih subjekata, javnih ustanova. To je bila ispravna odluka. Kako se dogodilo da na tu odluku padne sjena? Zašto se to dogodilo? To treba utvrditi. Klub zastupnika SDSS-a smatra da je to neophodno. Ovdje treba utvrditi tko je odgovoran. Bilo zbog nedjelovanja ili zakašnjelog djelovanja ili zbog djelovanja iz trećih namjera. Imam na umu i nešto treće: Obračun za vlastite interese. U kojem ćemo mi glumiti ili Pinokija ili lutku na koncu. Ovaj klub nije za to, kao niti ja. Jesu li oni koji su trebali djelovati, djelovali u pravom momentu i na pravi način, ili su to propustili? Što god bilo, političku odgovornost za to nećemo nositi mi, nego oni koji to nisu uradili i koji bi nama isporučili tu odgovornost, bilo skrivanjem ili informiranjem drugih aktera u političkom životu koji će temeljem toga voditi svoju političku kampanju. Mi nećemo svirati po toj noti, jer nismo ni do sada. Nemamo povjerenja u tu vrstu politike. Ne razlikuje se od one o kojoj se tu govorilo. Neophodno je da se donesu odluke kojima će se odgovorni suočiti s posljedicama. Zato ne treba odgovarati Plenković ni vladajuća koalicija. Mislim da smo u mogućnosti izvući par pouka: Kome dajemo na upravljanje javno dobro? Tko su menadžeri koji u interesu Vlade, Sabora, države, upravljaju javnim dobrom? Jesu li uvijek svjesni odgovornosti? Posao koji radim, ja i moja stranka, nikad nije bio popularan. Nemam iluzije da ovo što govorim je popularno, bilo bi popularnije nešto drugo, što smo slušali veći dio rasprave, samo pravim razliku, ono što je Milošević rekao jučer, govor za publiku i govor za republiku”, rekao je Pupovac i izazvao reakciju Dalije Orešković.

“Niti vaša pozicija ne može biti nedefinirana, ili ćete podržati zaključke koje je podržala opozicija ili ste unatoč svom govoru u isto vrijeme i lutka na koncu i Pinokio”, rekla je Orešković.

12:40 Marijana Puljak: Jadnom Plenkoviću netko sve podmeće, pa i Žalac?

“Plenković je uglađen fin, ne bi ništa uzeo, bori se s onim što je u HDZ-u naslijedio. Rekorder je prepoznat u svijetu po broju smijenjenih ministra, došao je do 22, dvije nogometne ekipe su se izmijenile u njegovim Vladama. Zato imate toliko afera i premijera koji ih stojički podnosi dok ne prođu, kao ovo nevrijeme. Hrvatskom kruži mantra, HDZ-ovci kradu, ali premijer ne. Tu je greška. Njemu ide vlast sa sve većom nedodirljivošću modela ‘ja mogu sve’, pitajte Ninu Obuljen Koržinek. Nije Plenkoviću Kramarko nametnuo Rimac, nekog tamo Darka Horvata ili podmetnuo Gabrijelu Žalac. Sam ih je birao, nije on vatrogasac HDZ-ovih afera nego njihov piroman. Dio javnosti ga brani kao sveca koji sam to sve ne može poloviti. Plenković je već na zemlji postigao zaštitničku nišu, zaštitnik lopova u javnom sektoru. Možemo o još jednoj krađi u HEP-u, pljački javnog novca, zapravo govorimo o nepotističkom i koruptivnom upravljanju HEP-om. Ja sam studirala na FSB-u, moji kolege su trčali po stranačku iskaznicu za posao, ona otvara vrata raja. Ne struka, taj model blagoslivlja Plenković, capo di tuti capi”, rekla je Puljak, na što je reagirala Danica Bričević (HDZ).

“Neistine i laži, tko o čemu, Puljak o lopovluku, čiji je suprug u Splitu kupio SDP-ov žeton i zadužio grad za milijun kuna”.









Sandra Benčić joj je na to samo dobacila: “Tko o čemu, HDZ o žetončićima”.

12:31 Mrak Taritaš: Nismo se došli zabavljati

“Sigurna sam da se nismo došli zabavljati. Tu smo jer je Plenković odlučio ne raditi svoj posao”, rekla je Anka Mrak Taritaš. Normalna država bi jednoglasno donijela zaključak, dodala je, podsjetivši na glasanje na Odboru za gospodarstvo. “Oni će to odbiti jer ne žele riješiti problem.”









12:20 Suverenisti za govornicom

Marijan Pavliček bio je prvi na redu.

“Glavni akteri u svim aferama su političari, to jest ljudi koje je politika postavila u ministarstva ili na čelo državnih tvrtki, u aferi INA isparilo je milijardu kuna, u aferi Hrvatske šume radna mjesta su se rješavala putem sms poruka, imamo novu aferu HEP. Posebno boli da bi i danas uredba Vlade bila na snazi, po kojoj je HEP obvezuje kupovati HEP od Ine, i dalje bi ga prodavao po cijeni od 1, 5 ili 10 centi. Ta afera bi postojala da je nije Troskot razotkrio. Posebno boli da se plin prodavao za 1 cent. Prosječno pučanstvo u Hrvatskoj potroši oko 14 MWh sati plina. Mi platimo 55 eura 1 MWh sat, Sada mi recite je li to nesavjesno poslovanje predsjednika uprave HEP-a, neznanje Filipovića ili namjerno pogodovanje? Nismo dobili odgovor tko je glavni krivac što je HEP izgubio minimalno 10 milijuna eura. Nemamo odgovor hoće li netko snositi političku odgovornost. Znamo koliko je novaca propalo. Znamo da će račun platiti porezni obveznici. Vlada će reći, tu nije ni Milanović, što bi trebao doći tu da se spusti na razinu jednog Zekanovića, da mu taj lik replicira. Ipak je taj predsjednik države dobio milijun glasova”, rekao je Pavliček.

Sačić: Mi smo država s posebnim potrebama

Zatim je govorio Željko Sačić.

“Državni tajniče posjeli su vas da branite tešku situaciju, Vladu, od po meni neobranjivih optužbi političkog karaktera. Osobno, mogu vam reći da sam malo iznenađen da smo opet na suprotnim stranama, srpnja 1991. bio sam u Osijeku, vi ste bili na drugoj strani, što život donese. Niste trebali biti, ovdje, nego ministar i Vlada. Kolateralna ste žrtva. Da se vratimo na temu, mi kao oporba raspravljamo o političkoj odgovornosti, zahvaljujući odboru za gospodarstvo utvrdili smo glavne aktere politički gledajući, znamo kakva je bila uloga Barbarića. Filipovića, Plenkovića. Zvoni na uzbunu da nam sustav kontrole u energetskom sektoru ne funkcionira. Sustav kontrole treba promijeniti da ne ovisi o telefonskom pozivu nekoga. Vidjeli smo kako novac teče u INI. Nameće nam se pitanje, zar je slučajno da se blokira rad sudbene vlasti nakon toliko afera, pljački i nemara. Čudno je da mehanizam EU, Europske komisije, da to nikoga nije briga. Sve to govori da smo država s posebnim potrebama, što je bilo Kosovo, to smo mi očito u Europi. Kako Plenković uopće može preživjeti sve te smjene ministara, 20 ključnih ljudi se smijenio, mnogi su završili kao optuženici. Taj Plenković još ima tako stabilnu poziciju, ne planira on nikakve kompromise, kaže da nam je džabe bio trud. Mi iz oporbe apeliramo na koalicijske partnere HDZ-a, ali nažalost, nacionalne manjine iz SDSS-a, Milošević je govorio da tu ne mogu ništa, od njih nema koristi. Apeliramo na druge koji su tu. HSLS nam je velika nada, bili su demokratski, transparentni. Ne bi to donijelo političku revoluciju, ali Plenković bi razmislio, kao što je Jandroković brzo odlučio održati sjednicu. To me frapiralo moram priznati, ja sam očekivao Ustavni sud, ovo, ono. Ovako moramo čekati izbore. HSLS, sve je u vašim rukama”, rekao je Sačić i izazvao smijeh u sabornici.

“Ne znate zašto Sačić tako zdušno bodri HSLS, pa bio je na njihovoj listi”, podsjetio je Jandroković.

11:45 Vidović: Nisu nas ni Srbi poharali kao što su nas rezignirali hrvatski domoljubi

Davorko Vidović iz Kluba zastupnika Socijaldemokrata kritizirao je hrvatsku vlast i upravljanje čitavih 30 godina.

“Nisu nas poharali ni Huni, ni Srbi koliko su nas uspjeli rezignirati hrvatski domoljubi, oni koji su pokazali da je sustav uspostavljen davno prije, sustav koji je pokazao da ovo što imamo nije eksces ni u jednom području, sve su to zakonite posljedice upornog sustava koji postoji 30 godina. Što znamo o ovoj aferi? Da Hrvatska nema ni iole suvislu energetsku strategiju, da je u prošlih par mjeseci nama nanesena ozbiljna financijska šteta, ma kako god to relativizirali. Da nam je nanesena ozbiljna reputacijska šteta. Ne znamo ni koji su razmjeri. Istraga će pokazati tko je što radio. Mi trebamo znati koliko nas je to stvarno koštali, nismo uspjeli na sjednici Odbora saznati tko laže. Barbarić je govorio jedno, ministar Filipović drugo. Očito jedan laže”, rekao je Vidović.

Emil Daus (IDS) u zahtjevu za stankom je čestitao Vidoviću na govoru te istaknuo:

“Dokle god državnim poduzećima upravlja politika, bit će ovako”.

11:30 Određena nova stanka

10:59 Nastavak rasprave, za govornicom zastupnici Mosta Troskot i Grmoja

“HERA je prva trebala reagirati kao i na Škugora. Gdje su te uštede? Zagreb i Banovina, ne gradite se jer se krade država. S koje god strane gledate, sve vodi do iste osobe, a koja dijabolično govori ‘Mi vama dajemo’. Oni će reći da su poslali dopis ministru gospodarstva, on je trebao poslati i članu skupštine i NO. Ništa niste napravili, iskoristili ste sustav. To je dijabolično. Uštede! To je poremećaj nakaradnog sustava kojeg je kreirao jedini i odgovoran Andrej Plenković”, rekao je Zvonimir Troskot.

“Imam samo jedno pitanje za HDZ-ovce. Kakva je logika bila da se Ini da nalog za povećanje proizvodnje plina, cijenu na 47 eura, kada imamo, znalo se, viškove plina. To je pitanje i za Pupovca”, rekao je Grmoja te plinsku aferu nazvao planiranom pljačkom.

Laki ste na obaraču sa zatvorima, gledali smo takve kroz povijest, spočitnuo mu je Jandroković. HDZ-ovci se redom javljaju za replike.

“Ovo vam nije sudnica, vi u Mostu imate ozbiljan problem”, reagirao je i Kruno Katičić:

“Rođen sam u Zagrebu, ne na Hvaru, neću se odreći korijena jer mi je obitelj na čast i slavu”.

Božo Petrov branio je svoje stranačke kolege iz Mosta. “Ako je ovo najjače, onda ste stvarno jadni”.

Miro Bulj je postavio pitanje Jandrokoviću: “Možda je bolje da date stanku da se HDZ sabere. Što ste mislili kada ste ono rekli Grmoji, na Paradžika?”.

“Mislio sam da je bilo u povijesti takvih koji su prijetili zatvorom. Hrvatska povijest ih je puna”, odgovara mu Jandroković.

10:45 Nova stanka od 10 minuta

10:20 Ahmetović se obrušila na HDZ, oni ju provocirali

Mirela Ahmetović (Klub zastupnika SDP-a) obrušila se na HDZ i premijera.

“Zaključak je na odboru da se ubuduće mora pratiti da se tako što ne dogodi, a većinu tamo imaju HDZ-ovci. Nemojte podcjenjivati hrvatske građane. HDZ-ova većina mora odlučiti između Filipovića i Barbarića, svaka odluka je lose-lose za Plenkovića. Obojica od spomenutih Plenkovića nečim drže u šaci, vrijeme će pokazati čime. Inače on ne bi trpio ovakvu percepcijsku štetu za svoj lik. Ne želi da mu se prišiju ta dvojica. Plenković je ključna osoba koja je dozvolila da se ovakva pljačka dogodi. Ne očekujemo ništa od izvanredne sjednice, no naša očekivanja idu prema onima koji tom lopovluku drže ljestve, mišlju, riječju, djelom i propustom dopuštaju da se građani pod punom sviješću Plenkovića pljačkaju. Zastupnici nacionalnih manjina, vi ste pozvani stati na stranu onih koje se pljačka, vi morate reći da je dosta. Tu mislim i na Darija Hrebaka, on je taj koji je prvi u Hrvatskoj uveo transparentnost, saznali smo za njega temeljem toga, uzdam se da Hrebak stoji iza svog djela i proklamacije i podršci transparentnosti trošenja javnih sredstava te da će tražiti da se u roku od 15 dana utvrdi odgovornost pojedinaca, osoba i institucija koji su omogućili ovakvu financijsku štetu za HEP”, rekla je Ahmetović i izazvala burne reakcije HDZ-ovaca.

HDZ-ovci u ofenzivi: ‘LNG neću, ako treba i pod bager leći ću’

Marko Pavić joj je spočitnuo protivljenje LNG terminalu.

“Ahmetović je htjela zaustaviti jedan od energetskih projekata, kako me dobro ispravio Zekanović, nije se htjela bacati pred bagere, htjela je zaleć”.

“LNG terminal neću, ako treba i pod bager leći ću”, ubacio se Goran Ivanović.

“Milanović vas je kao kapetan momčadi ostavio same na terenu” dodala je Marija Jelkovac.

Majda Burić također je napala SDP-ovku: “HDZ je bio za LNG, a SDP i Most, protiv, a Ahmetović je htjela zaleć pod bager”.

10:05 Određena je stanka

10:00 Izbila brutalna svađa: ‘Ne ponašajte se kao u štali’

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) tražio je stanku jer je Hrvatska, kaže, u izvanrednom stanju.

“Imali smo aferu INA, zapošljavanje u Hrvatskim šumama, imamo aferu HEP, ona bi i danas gulila kožu hrvatskih poreznih obveznika da nije otkrivena. Ovo je jedan cent, kućanstvo se moglo grijati nekoliko mjeseci, a plaćaju tisuću eura sezonu grijanja. Ili je nesvjesno vođeno ili se nekom pogodovalo, no žalosno je da nemamo predsjednika uprave HEP-a ni nekog iz Ministarstva gospodarstva”.

Nikola Mažar (HDZ) tražio je povredu poslovnika.

“Odbor za gospodarstvo je trajao osam sati, ne sjećam se da ste tamo bili, ali s obzirom da ste na nivou grada Vukovara na vlasti, vjerujem da ćete sve probleme riješiti”, poručio je Pavličeku.

Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret) žestoko se obrušio na HDZ.

“Krenulo je u krivom smjeru, nema Filipovića, Barbarića ni Plenkovića”.

Nemojte se ponašati kao u štali, rekao je na dobacivanja zašto nije spomenuo Milanovića.

“Tu vam je predstavnik SDSS-a ima nadimak iz devedesetih, pitajte ga. Da vam je netko 2009. rekao za Sanadera dobio bi salvu, na čelu hobotnice je Plenković, a vi ga branite. Ispod njega je Filipović, Barbarić i cijela ekipa. Pozivamo DORH da procesuira sve kriminalne radnje, tko je kupovao, tko prodavao, tko zaradio. Političku odgovornost ima Plenković. Vaše unutarstranačke obračune nemojte raditi preko građana, da to plaća hrvatska sirotinja. Da vam je to netko govorio za Sanadera isto bi skakali kao i za Plenkovića sada”, rekao je Mlinarić Ćipe.

“Gdje je Penava muči me to, gdje je Penava, jo, jo jo”, ubacio se Jandroković i izazvao smijeh u sabornici.

Zatim je Mlinarić Ćipe opet odgovorio Jandrokoviću, ignorirajući kratko ubacivanje HDZ-ovca Josipa Borića.

“Borić me ne zanima, vi ste mi slatki”.

“Jučer ste imali s gaćicama, danas sam vam sladak, malo ste mi neobični”, provocira Jandroković Ćipu. No, zastupnik Domovinskog pokreta se nije dao smesti.

“Gdje je Penava? U naselju Sotin koje je doživjelo nevrijeme za razliku od vas koji se sprdate s narodom”.

Daniel Spajić (Domovinski pokret) kratko je komentirao:

“Najbolje se isplati biti gay političar, u Sabor treba uvesti alko test i test na narkotike jer se od ove institucije radi kokošinjac”.

09:45 Svađa već u prvim minutama: Klaunovi!

Miro Bulj (Most) prvi traži stanku.

“Dok žene štrajkaju u pravosuđu, ono što je HEP kupovao za 47 eura, dali ste za cent. Mi koji živimo u Hrvatskoj vidimo kako se žene gazi, inflacija nema milosti prema građanima. Ovo je pogodovanje”.

Zekanović traži povredu poslovnika.

“Meta Mosta nije vladajuća većina nego Domovinski pokret, taj isti Most je nedavno s PPD-om dogovorio preuzimanje luke Ploče”, obrušio se Zekanović.

Nikola Grmoja je reagirao na Zekanovića.

“Na klauna ne reagiram, ali sada hoću, 2014. PPD ulazi u luku Ploče”.

Nemojte govoriti što se tiče klauna, to je uvreda za zastupnika, nemojmo od jutra s uvredama, pokušao je svađu prekinuti Jandroković.

“Klauni su oni koji govore o atomskim bombama bačenim na Vukovar, govorili ste nam Grmoja jučer tko će ići u raj, a tko u pakao, Troskot je klaun jer je jučer shvatio da su žene osobe”, nije se dao Zekanović pa zaradio i drugu opomenu.

09:30 Zastupnici se okupljaju u sabornici

Sve je spremno za početak današnje izvanredne sjednice Sabora. Danas je u klupama ipak nešto manje zastupnika nego jučer, no već je sada prijavljeno 57 govornika pa se očekuje vatrena rasprava.

09:20 Jučer za govornicom osvanuo kartonski Milanović

Jučerašnji prvi dan izvanrednog zasjedanja prošao je burno, a ništa se manje tenzija ne očekuje ni danas. Podsjetimo samo na neke istaknute trenutke s rasprave u petak. Hrvoje Zekanović je izveo novi performans kojim se htio narugati predsjedniku Milanoviću koji nije došao na sjednicu. Prije samog početka za govornicu je postavio predsjednikovu sliku na kartonu s natpisom: “Nisam došao jer se bojim replika”.

Mostovi zastupnici navodili su uz ostalo da su pravosudne službenice “razgolitile Plankovića, da je car gol, da Plenković gazi žene u štrajku. Pljuštale su međusobne optužbe i uvrede, Mostovac Nikola Grmoja je Hasanbegovića i Zekanovića nazvao klaunovima, dok je Mostovcima HDZ-ova Majda Burić poručila:

“Vi ste prije sedam godina dobili nogu iz Vlade i dan danas se ponašate kao uvrijeđena mlada, hajde više to prebolite”.

09:15 Sjednicu prekinulo nevrijeme

Snažno nevrijeme u Zagrebu u jednom trenu je prekinulo sjednicu jer je u zgradu Sabora počela nadirati voda.

“Zatvorite prozor, voda je probila”, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odredivši stanku od 10 minuta dok saborske službe ne zatvore otvorene prozore. Voda je naime počela curiti kroz otvoreni prozor i cijediti se niz zid sabornice. Voda je počela ulaziti i na glavna vrata Sabora koja su odmah zatvorena i zaštićena ručnicima.

