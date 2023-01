PUPOVAC BOJKOTIRA MILANOVIĆA! Predsjednikov suradnik otkriva skriveni detalj: Zbog ovog su posebno zahladili odnose

Autor: Iva Međugorac

Milorad Pupovac bojkotira predsjednika Zorana Milanovića, ali njega to niti brine, niti iznenađuje, njih dvojica ionako nikada nisu bili u pretjerano bajnim odnosima, a Pupovčev problem s predsjednikom leži uz ostalo i o tome što Milanović o njemu puno toga zna, i puno toga progovara bez dlake na jeziku na što on nije navikao, tim se riječima naš sugovornik iz Ureda predsjednika referira na to što Milanović nije pozvan na domjenak Srpskog narodnog vijeća koji se povodom pravoslavnog Božića održava u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Plenković s ministrima stiže na domjenak

Iako Milanović na zagrebačkom domjenku neće nazočiti, u Zagreb kako za sada stvari stoje stiže srpski šef diplomacije ortodoksni Ivica Dačić u pratnji ministra za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Tomislava Žigmanova koji je ujedno na glasu kao prvi Hrvat u srbijanskoj Vladi. Pupovac je komentirajući ovu temu izjavio da još nije poznato hoće li Dačić i Žigmanov imati službene sastanke sa članovima hrvatske Vlade, no sa premijerom Andrejom Plenkovićem i nekolicinom njegovih ministara zasigurno će se sresti pošto će i oni biti na ovom domjenku.

Nije Pupovac bio pretjerano rječit po pitanju toga što Milanović na ovogodišnji domjenak nije pozvan, ali bi se svakako moglo reći da se radi o presedanu budući da je on kao predsjednik SDP-a, ali i kao premijer često gostovao na domjencima Pupovčeva SNV-a.





”Nakon što je Milanović došao na Pantovčak njih su dvojica zahladili odnose i ušli u rat, Milanović je unatoč tome i lani bio pozvan na domjenak, a tada su bili u žestokom okršaju, međutim, sada je Pupovac sam od sebe zaključio da se Milanović na domjenku ne bi pojavio pa mora da ga zato nije niti pozvao”, kaže naš sugovornik.

Mada Milanoviću ovaj potez ne predstavlja ništa značajno, zasigurno će ga znati okrenuti u svoju korist, a nije nemoguće da on postane i novi predmet sukoba između predsjednika države i šefa SDSS-a.

Pupovac je ratovao i sa Josipovićem

”Milanović će naći i način i prostor da pravoslavcima čestita Božić to nema veze s Pupovcem, on to niti ne želi poistovjećivati” objašnjava naš sugovornik te napominje da Milanović nije jedini državnik s kojim je Pupovac bio u sukobu. ”Zanimljivo je da se on rijetko ili nikada ne sukobljava sa HDZ-ovim dužnosnicima i vođama, ali je zato uspio zaratiti i sa bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem koji je bio mekši nego Milanović on je na te SNV-ove domjenke slao svoje izaslanike, a aktualni predsjednik uopće ne misli surađivati i djelovati na taj način”, komentira naš sugovornik koji podsjeća i na to da je Milanović s Pupovcem kao premijer pokušavao izgladiti odnose i da ga je stavljao na SDP-ovu listu za Europski parlament u kojega je SDSS-ovac skoro ušao.

U to je vrijeme Milanović navodno Pupovcu osobno ponudio suradnju znajući za protivljenje velikog broja SDP-ovaca kojima nije bilo jasno što ovaj radi na njihovoj listi kada SDSS nije član vladajuće koalicije, no kako to obično s Milanovićem biva zainteresirani odgovor nikada nisu dobili. Sasvim korektno ova je politička dvojka surađivala i oko uvođenja dvojezičnih, odnosno ćiriličnih ploča u Vukovaru, ali Milanović danas i o ovoj temi ima posve suprotne stavove od onih koje je iznosio u premijerskom mandatu pa je jasno da je svjetonazor taj u kojem treba tražiti razloge za njihov razlaz.

Pupovac Milanovića razočarao zbog Đurđević

”Milanovića je Pupovac posebno razočarao kada nije podržao Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, to ga je silno uznemirilo, a Milanović je time htio uz ostalo pokazati da on nema ništa protiv Srba u Hrvatskoj, međutim ima protiv onih koji tu temu koriste da bi politički profitirali”, kaže predsjednikov suradnik te podsjeća da je Josipović kolegu Pupovca nazivao etnobiznismenom.

Treba podsjetiti da je i bivši premijer Ivo Sanader bio rado viđen gost na proslavama pravoslavnog Božića, a u to vrijeme Pupovac mu je komplimentirao kao čovjeku koji je europeizirao hrvatsku političku scenu, dok je on prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma između HDZ-a i SDSS-a Pupovca nazivao jednim od najvećih hrvatskih političara. Odnosi HDZ-a i SDSS-a uvijek su bili korektni, što se ne može reći za odnose između SDP-a i SDSS-a koji su zahladili i zbog izbornog modela biranja srpskih zastupnika pa je u tom periodu Milanovića Pupovac uspoređivao sa Sanaderom, a kritizirao je i Arsena Bauka govoreći da mu je u usta stavljen izraz premijski mandati za SDSSS kojega mu je stavio SDP-ov Sanader Zoran Milanović.