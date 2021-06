‘PUPI’ (NI)JE KRIV: ‘Nisam obilazio, a najmanje krstario županijom!’ Otkrio što očekuje od predsjednika – ’velikog reformatora pravosuđa’

Autor: M.V.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, gostovao je na N1 gdje je govorio o premijerovim napadima na medije. Tvrdi kako ne vjeruje da su mediji krivi za rezultate izbora, a kako doživljava ovakve napade tvrdi kako svatko treba paziti da ne prijeđe granicu uzajamnog poslovnog respekta bez obzira radi li se u odnosu mediji Vlada ili obrnuto.

“Mediji mogu utjecati na javno mnijenje, ali ne može utjecati na rad Vlade, a Vlada ne može utjecati na uredničke politike. Treba paziti da se ne prijeđe crta”, zaključuje.

Govori kako o tome nisu razgovarali na koalicijskom sastanku, a što se tiče teze da je Davor Filipović nazivan Damir, ističe kako on nema probleme s tim kako je tko nazvan. Smatra i da mediji ne trebaju strahovati od premijera, ali da se trebaju pridržavati etičkih pravila. Novinar navodi i kako premijeru smeta i nastup Kekin na televiziji, a Pupovac govori kako je nakon 30 godina od samostalnosti vrijeme da tu vrstu pitanja i tu vrstu odgovora stavimo po strani. “Nacionalni zanos oko samostalne države, rat je iza nas, a sada se treba baviti onime što je na dobrobit svakog državljanina i na prosperitet i političku situaciju. Ovo ostalo postalo je isprazno ili služi za ciljeve koji su forsirani”, rekao je.

Lokalni izbori

Jesu li komentirali rezultate lokalnih izbora na koalicijskom sastanku i treba li očekivati promjene, Pupovac tvrdi kako nije koalicijski sastanak mjesto gdje su komentirani rezultati izbora, “mi kao koalicija ne nosimo odgovornost da iste”, tvrdi. Što se tiče Čačića i njegova gubitka izbora govori kako mu je drago zbog kolege Ratka, a što se tiče Čačića govori, izbori se gube.

Očekuje li napetosti u vladajućoj koaliciji, smatra kako Reformisti i Čačić pa i premijer trebaju razgovarati i ako to već nisu, o tome će razgovarati. Hoće li Čačić okrenuti leđa premijeru u Saboru tvrdi kako je on preiskusan u politici da bi donosio odluke zbog kojih on može imati veće probleme nego vladajuća većina.

Na prozivke Milinovića da je on obilazio Ličko-senjsku kako bi agitirao protiv njega, a sličnu tezu imao je i Penava, Pupovac govori kako je to zanimljivo. “Nisam obilazio, a najmanje krstario Ličko-senjskom županijom, ali ti ljudi koji plaše hrvatsku javnost imenom Milorad Pupovac, morali bi shvatiti da im to neće donijeti političku korist, kao što im je nije ni donijelo. Ja bi prije razmislio koliko im je Milorad Pupovac kriv što su izgubili izbore, a koliko su sami krivi”.

Veliki reformator

Komentirao je i stav predsjednika da će uzeti Glavašu odličja ako ga sud osudi, a tvrdi kako predsjednik RH to nije ni trebao učiniti, odnosno vratiti odličja. “To je moralan i zakonski problem. Na stranu, ja nisam bio Srbin u vrijeme antičirilićnih kampanja, na stranu da neki koji su bačeni u Dravu, umočeni su do grla i nikada se nisu vratili. Vi samo uništavajte odluke, vrijeđajte sjećanje i žrtvu na njih. Sudite o nečemu o čemu ne znate ništa”, poručio je predsjedniku.

Govori kako Glavaš sada nije u koaliciji s njim, odnosno njegova stranka nije jer ta stranka nije osvojila nijedan mandat u parlamentarnim izborima, ali Glavaš prijeti povratkom u saborske klupe. “Mene sigurno neće disciplinirati kao što me predsjednik neće ušutkati, a čuo sam da je htio, kao što je Glavaš htio disciplinirati. Neka svatko radi za sebe”, govori pa tvrdi i kako s premijerom nije razgovarao o ovim tezama.









Je li Glavaš u stanju pokvariti odnose s premijerom odgovara: “Doista nemam apsolutnog interesa za to što može učiniti Branimir Glavaš sa svojim državnim tajnikom koji je u ministarstvu pravosuđa i što može učiniti s odmrzavanjem mandata. Glavaš je u prošlom mandatu bio je izabran kao saborski zastupnik i izabran je u vladajuću većinu, ali o tome nemam ništa reći”. Je li problem Glavaša zapravo pravosuđe, govori kako je to pitanje za velikog reformatora hrvatskog pravosuđa koji u trenutku procesa Glavašu donosi akt kojim će njemu vratiti čast.

Koalicija

što se tiče izjave Anušića o njemu i SDSS-u, prvo čestita Anušiću na rezultatima izbora te Radiću u Osijeku. “Što se tiče pitanja SDSS-a, o tome nismo imali prilike razgovarali kada je posrijedi županija niti županijska skupština. Imali smo neke razgovore, ali nismo se dogovorili. Nadam se da će biti prilike. Što se tiče koalicije na nacionalnom nivou, njega čujemo i njegovo mišljenje kod nas odjekuje, ali nismo razgovarali”, tvrdi.

Što pak očekuje od predsjednika RH, govori kako očekuje da se predsjednik RH postavi prema Ustavu, prema zakonu i kulturi javne komunikacije. “Ja sam dovoljno zreo, samostalan i jak da izazove koje nose odnosi u koaliciji nosim sam i da ne idem moljakati druge oko toga”, govori, a želi li time reći da koalicija s Plenkovićem nije jednostavna tvrdi kako nijedna koalicija nije jednostavna. “Ne postoji nijedna koalicija u kojoj SDSS i predstavnici Srba u posljednjih 12 godina u Hrvatskoj u jednostavnoj koaliciji, nema šanse. To je pravi problem politike, a ne ono je li lako biti u koaliciji jer svaka nosi teškoće. Pitajte prošlog premijera ili sadašnjeg kako je to biti u našoj koaliciji, to je veći problem neko teze što je rekao Janko ili Marko o bilo kojoj drugoj poziciji”, tvrdi.

Humanitarni rad ili politika

Branka Bakšić Mikić tvrdila je da ih ignorira Srpsko narodno vijeće, a Pupovac tvrdi kako nije uopće iznenađen da novinar postavlja to pitanje, samo ne zna zašto. “SNV je nastupao kao organizacija koja se bavila humanitarnim poslom i jasno je odvajala politiku od toga. One koji su humanitarni posao pretvorili u političku karijeru nećete naći u SNV-u, nego su to oni koje vi promovirate”, rekao je pa naveo kako nikada nisu razdvajali one kojima se nudila pomoć, nikome se nije uskratila pomoć. “Budući da vi polemizirate s mnogo većim mjestom i ono polemizira s vama, ja o tome pitanju i mjestu više ne bi razgovarao”, rekao je pa istaknuo kako treba promijeniti stavove da se humanitarna pomoć koristi kako bi se politizirala. “Cijela Banija treba elektrifikaciju, nove putove, nove kuće, nova radna mjesta i za to se moramo boriti i za ljude koji će tamo biti”, zaključio je.









“U meni nećete naći nekog tko će utjecati na slobodu medija”, odgovara na sukob s N1.