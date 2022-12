‘PUNA USTA VUKOVARA, A ZA BOŽIĆ OTKAZI!’ Domovinski pokret neće šutjeti! ‘Desetke ljudi čeka šok, je li to ono veliko domoljublje?’

Domovinski pokret u Vukovaru je uoči blagdana skrenuo pozornost na šok koji Vukovarce i Gospićane, kako tvrde, čeka uoči samog Božića.

Puna usta Vukovara i brige za Vukovarce u teoriji, a onda u praksi surova realnost i desetci otkaza, pišu u objavi na Facebooku u kojoj upozoravaju na velik problem.

“Nalazimo se u najljepšem periodu godine, Božićnom ozračju, vremenu kada smo više privrženi svojim obiteljima vjeri i Bogu, u vremenu kada dajemo srca jedni drugima. No nažalost, umjesto toga Uprava Hrvatske pošte svojim djelatnicima daje otkaze ili točnije rečeno najavljuje davanje otkaza i to baš u vrijeme božićnih blagdana. Novom sistematizacijom predviđen je otkaz za 300-tinjak djelatnika, od čega nekoliko desetaka baš u Vukovaru i Gospiću. Podsjetimo da se prije svega 4 godine uprava Hrvatske pošte hvalila otvaranjem kontakt centara HP-a u Vukovaru i Gospiću. Tim činom nekoliko desetaka ljudi dobilo je priliku za stalan posao no ispostavilo se da su bili u zabludi. Hrvatska pošta odlučila je novom sistematizacijom uštedjeti, a njima je očito najlogičnije rezati baš tamo gdje ne bi trebali – na depriviranim područjima u čiju se revitalizaciju Vlada već godinama kune.

Da ova situacija bude još bolnija za djelatnike pobrinula se ni manje ni više nego sama Uprava Hrvatske pošte. Naime, u ovo blagdansko vrijeme prema medijskim napisima, Uprava organizira team buildinge po Opatiji i kupuje nove luksuzne automobile, koje skrivaju od javnosti, a za čije troškove izdvajaju toliko novca da bi bilo dovoljno za godišnje plaće svih ovih ljudi koji će zahvaljujući njihovoj bahatosti ostati na ulici. Gdje je sad nestala ta velika briga za Vukovar i za raseljene krajeve? Koje je opravdanje za ovakve poteze?”, piše Domovinski pokret u Vukovaru.

Tvrde, ‘političkom raspodjelom plijena ovlasti za kadroviranje dobio je Gordan Jandroković’.

“Na mjesto predsjednika Uprave Hrvatske pošte postavio je svog zemljaka Ivana Čulu. O njegovoj stručnost najbolje govore navedeni podaci o najavi otkaza ali i mnogobrojni drugi pokazatelji koji su ovih dana izlazili u medijima. Gospodine Jandrokoviću, je li to ono veliko domoljublje na koje se svakodnevno pozivate. Jesu li to te velike demografske mjere kojima upravo u dijelovima države gdje su one najpotrebnije ljudima dajete otkaze isključivo zbog nesposobnosti podobnih. Pozivamo Vas da još jednom dobro razmislite prije nego provedete najavljene mjere”, navode u objavi i za kraj poručuju.

“Sretan Vam Božić gospodo. Provedite ga veselo i bezbrižno ali probajte se sjetiti i onih koji zahvaljujući vama nažalost neće imati bezbrižne blagdane”.