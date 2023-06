Puna joj usta Modrića i Plenkovića! Visoka europska gošća u Saboru: ‘Hrvatska je gradila mostove među ljudima, to je Europa kojoj je stalo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Na početku današnje sjednice Sabora zastupnicima se obratila posebna gošća, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

U nadahnutom govoru dotaknula se puta Hrvatske prema EU, a naglasak je stavila na potrebu jedinstva Europe u slučaju podrške Ukrajini nakon ruske agresije.

“Hvala što ste me primili, čast je biti opet u lijepom Zagrebu, među prijateljima. Uvijek sam znala da je hrvatska nacija sposobna pobijediti sve izazove, pokazali ste da imate što je potrebno da uspijete, vodite. Prije 10 godina postali ste članica EU, promijenili ste tijek svoje povijesti kao i povijesti Europe. Formalizirali ste veze s projektom u koji ste vjerovali, ove godine opet ste promijenili povijest ulaskom u Schengen i ulaskom u eurozonu”, počela je.





“Transformacija je vidljiva u Europi, vaše putovanje je priča o uspjehu, vaše prepoznatljive crveno-bijele kockice, bilo da ih nosi Luka Modrić ili da njima maše Andrej Plenković, simbol su pobjede. Vaši članovi europskog parlamenta odnijeli su dio hrvatske u Bruxelles. Imate mnogo toga na što trebate biti ponosni, 10 godina gradite mostove s Europom, 10 godina izvrsnosti, dokazivanja svakog dana da nema stare ili nove Europe, nema velikih ili malih sila.

Prijatelji, Europa treba otpornost koju su pokazali Hrvati ako ćemo prebroditi situaciju uslijed krize. Brutalna agresija na Ukrajinu promijenila je svijet kakav poznajemo. Mnogi se bore kako bi spojili kraj s krajem, previše se ljudi osjeća isključeno, inflacija koči rast, post pandemijski ekonomski oporavak je krhak.

Imamo klimatsku krizu koju ne smijemo zanemariti, mnogo je izazova, no znam da imamo kapacitet, otpornost da izađemo jači no prije. Ovo nije slijepi optimizam, ovo je mirna i trijezna procjena zajedničkih mogućnosti, da kada stojimo skupa, nema ništa što ne možemo prevladati. To zahtjeva političku hrabrost, da po strani stavimo kratkoročne interesa. Ništa nije jasnije nego europska reakcija na rusku agresiju na Ukrajinu.

Pozvani smo da damo potporu Ukrajini, oni trebaju da mi ostanemo složni jer se bore za život, za pravo na postojanje i na nas se oslanjaju za financijsku, vojnu i političku pomoć. Ponosna sam što nismo okrenuli glavu. Shvatili smo koja je cijena, sjećamo se kako je živjeti pod opresijom”, rekla je predsjednica Europskog parlamenta.

‘Postoji brzi način za mir, da se Rusija što prije vrati na svoj teritorij’

Zatim je nastavila govorom o potrebi jedinstva po pitanju rata u Ukrajini.

“Uvijek ćemo se zalagati za mir, no znamo da to mora biti pravi mir, mir s pravdom, slobodom i dostojanstvom. Ima jedan brzi način kako to postići, a to je da se Rusija vrati na svoj teritorij što prije. Do tada, mi moramo biti spremni činiti što je potrebno za opstanak Ukrajine, zahvaljujem Hrvatskoj na vodstvu i empatiji prema onima koji bježe od rata. Da bude mira, mora biti Ukrajine. I biti će, Ukrajina koja će uskoro otvoriti pregovore za EU. A EU mora biti spremna, što će tražiti političku hrabrost, vodstvo i reforme, moramo se reformirati da budemo učinkoviti kao klub od 30 ili 33 zemlje. Nije to samo Ukrajina koja gleda u Europu, već Moldavija i zemlje zapadnog Balkana kojima je predugo obećavan napredak. Gledat će vas kao nacrt kako ići naprijed. Moramo jasnije objašnjavati što radimo i kako.









Želimo pokazati da Bruxelles nije dalek, izazov je dovesti Europu u svako selo i grad naše zajednice. Uvjerena sam da ćemo to učiniti. Izbori iduće godine odvit će se u klimi dezinformacija, ima mnogih kojima samo postojanje EU predstavlja prijetnju, jer smo supersila vrijednosti, moramo braniti to naslijeđe.

Shvaćam da Europa nije savršena, dijelim mnoge frustracije nekim procesima, no na kraju dana znam da je Europa toga vrijedna, stojimo kao svjetionik vrijednosti i želim da ljudi ponovno vjeruju, kao što je Hrvatska vjerovala prije 10 godina. Hrvatska je uložila u energetsku sigurnost, to će obilježiti vašu budućnost, povezali ste južnu Dalmaciju s ostatkom Unije. Hrvatska je gradila mostove među ljudima, to je Europa kojoj je stalo, koja se ne smije uzeti zdravo za gotovo. Neće nas pamtiti po izazovima već po zajedničkom odgovoru. Ponosna sam kako smo jedinstveni. Imam poruku za vas, Europa je važna, vaš glas je važan. Hvala na 10 godina članstva u EU i predanosti Europi!”, rekla je i zaradila glasan pljesak.

“Hvala na sadržajnom i emotivnom govoru, pred nama je zahtjevno razdoblje, europski izbori, vjerujem da će svatko dobiti potporu koju zaslužuje, no tu smo da branimo vrijednosti na kojima je temeljena EU”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.









Nakon toga određena je stanka pa se nastavlja sjednica Sabora

Sjednica Sabora će se zatim nastaviti raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koje se donose po hitnoj saborskoj proceduri, a kojima se utvrđuje nova, 13 posto veća osnovica za izračun njihovih plaća.