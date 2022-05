PULJAK UZVRATIO NA TEŠKE OPTUŽBE DOMOVINSKOG POKRETA! Svojim pratiteljima je postavio jedno pitanje: ‘Biste li sjeli na kavu?’

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak odgovorio je na optužbe predsjednika skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Mate Šimundića, da je vrijeđao njega i predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu.

“Vrlo kulturno sam im rekao da su politički trgovci i da radi takvih HDZ vlada svugdje gdje može kupovati žetončiće. I da ja s takvim ljudima ne pijem kave“, odgovorio mu je Puljak.

Dodao je da bi bilo lijepo da ga je prije objave članka netko nazvao i pitao za komentar. “U komentarima mi pišite kako bi vi reagirali da vas na kavu pozove ekipa koja je na misteriozan način u županiji osigurala većinu HDZ-u. Biste li sjeli na kavu?”, pitao je Puljak svoje pratitelje.





Ostali u šoku

Podsjetimo, Šimundić tvrdi da je do napada došlo pretprošle subote kada se pokraj Banovine održavala konferencija Domovinskog pokreta na kojoj je govorio predsjednik te stranke Ivan Penava.

“Prije pressice smo se našli na Zvončacu na kavi. Ljudi nije bilo, subota je ujutro, a odjednom se pojavio bivši gradonačelnik. Mi smo ga dobronamjerno pozvali na kavu, on poznaje Ivana Penavu, Split i Vukovar su svakako i gradovi prijatelji. No, on je onako hladno odgovorio da ne želi, a onda je krenula verbalna agresija na nas, da smo se prodali, da smo uhljebi, trgovci. Mi smo ostali poprilično u šoku, začuđeni. Ničim izazvan”, rekao je Šimundić.