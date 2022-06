PULJAK NAJAVIO MOGUĆU VELIKU SURADNJU! Ljevica, centar i desnica zajedno: ‘Razgovarat ćemo s Mostom, želimo da Split postane ‘centar svita’

Autor: N.K

Ivici Puljku i Bojanu Ivoševiću pobjeda u prvom krugu za dlaku je izbjegla, tako će se za 2 tjedna suočiti s HDZ-ovim nestranačkim kandidatom, Zoranom Đogašom.

Đogaš je osvojio tek 25 posto, a Puljak pak u drugi krug ulazi s gotovo 50 posto podrške.

Osvojili su i gotovo većinu u Gradskom vijeću, fali im tek jedan glas. Tako će Puljak biti primoran ući u suradnju s nekom od stranaka, a u razgovoru za N1 otkrio je kako će razgovarati s Mostom i SDP-om.





“Imamo veliku odgovornost”

Na pitanje kako komentira činjenicu da je umalo pobijedio u prvom krugu, Puljak kaže kako su jučerašnji izbori pred njega stavili veliku odgovornost.

“Bilo bi nam drago da smo pobijedili u prvom krugu, ali ovo je veliki rezultat, velika pobjeda i velika odgovornost. Vidjeli smo da su nam građani velikom većinom dali podršku”, rekao je Puljak.

U kampanji za prvi krug bilo je opstrukcija, nada se da će drugi krug proći mirnije.

“Ja se nadam da će ovaj drugi krug proći u mirnoj atmosferi političkog nadmetanja. Nadam se da neće biti nikakvih prljavih igara, želim da ovo bude natjecanje ideja i načina upravljanja”, kaže Puljak i dodaje.

“Ono što sam i ranije govorio, Split nema ingerencije nad dijelom svog teritorija i ustanova. Ne vjerujem da će biti opstrukcija, mogu se eventualno usporiti neki procesi, ali to ćemo nadokaniti svojim radom. Mi se posla ne bojimo i implementirati ćemo sve što smo zacrtali”, rekao je Puljak.

Otkrio je i kako se nada da će oni koji su montirali aferu biti kažnjeni.









“Mi nemamo dodatne informacije o tome, to je u rukama policije i pravosuđa. Ali tražit ćemo da se sazna tko je to namjestio i da opciji koja je to napravila nema mjesta u policiji. SLijede nam i neki drugi izbori, ne smije se dopustiti da političko i kriminalno podzemlje tako utječe na politički proces”, rekao je Puljak.

“HDZ skriva svoje ime”

Mnogi su mu rekli da se odmakne od Ivoševića, Puljak je siguran da se ne želi odreći svojeg dogradonačelnika.

“Nama je bilo važno da se ljudi koji su učinili puno za ovaj grad i koji su bili hrabri uvoditi red, mi se takvih ljudi ne odričemo. On se nije ogriješio o javni interes. Građani su nam dali potporu da možemo napraviti sve što smo zacrtali.









“Ovo je rezultat svih ljudi s liste, članova, kandidata, pa i Bojana Ivoševića. Mi smo tim koji se ne boji puno posla i progresivnih ideja dobrih za ovaj grad”, rekao je Puljak na pitanje o tome bi li isti rezultat osvojio bez Bojana Ivoševića.

Konstatirao je i kako je neobično da HDZ skriva svoje ime u kampanji.

“To je jedna neobična situacija u kojoj se HDZ maltene srami svog imena. Mislili su pobijediti tako da se sakriju u Splitu. Ali ljudi znaju što je HDZ i što su radili u Splitu. Građani su rekli kakvu politiku žele, politiku reda u kojoj je javni interes iznad svega, gdje su natječaji javni i obavezni, a ne da ovi sa stranačkim iskaznicama imaju veće šanse od drugih”, rekao je Puljak.

“Je li ovo kraj političke karijere Željka Keruma”, pitao je voditelj.

“Kakva je njegova politička budućnost to morate njega pitati. Ovaj rezultat koji su postigli, mislim da im je jasno da ne žele politiku kakvu su vodili 12 godina, oni su vodili grad s HDZ-om, to je politika podijele plijena”, odgovorio je.

Najavio razgovore s Mostom i SDP-om

Na pitanje tko su njegovi glasači, Puljak kaže kako je zahvatio birače različitih određenja.

“Izgleda da se dogodilo to da se jedan veliki dio birača koji su centar i lijevo, i neki koji se definiraju desno, mislim da je ta politika presudila, a ne teme koje nisu toliko relevantne na gradskoj razini. Mi smo za red, za javne natječaje, i to su građani prepoznali. Uvodili smo red tamo gdje se 30 godina nitko nije usudio taknuti, a mi smo to riješili u 10 mjeseci”, poručio je.

“Kad se suočite s time da želite uvesti red u svim segmentima onda se morate pripremiti na opstrukcije, ali mi se ne bojimo i ne damo se ucijeniti, to je naša prednost. Sigurno će se određene skupine ljudi protiv toga buniti, ali oni su isto tako shvatili da nema alternative uvođenju reda”, kaže.

Za kraj je rekao kako će razgovarati s Mostom i SDP-om o suradnji.

“Da smo dobili i većinu u Vijeću mi bismo razgovarali s koalicijskim partnerima, stalo nam je da sa svima koji vole ovaj grad i žele da postane “centar svita”, surađujemo”, rekao je Puljak. Dodao je kako neće razočarati gradonačelnika.

“Rekao sam da želim biti gradonačelnik u dva mandata”.