Pula opet pokazala konzervativno lice, uveli nevjerojatnu zabranu: ‘Monty Python je postao realnost’

Autor: Dnevno.hr

Gradsko vijeće Pule usvojilo je u ponedjeljak navečer Odluku o redu na pomorskom dobru grada Pule, a svemu je prethodila burna rasprava vezana za zabranu nudizma i zabranu konzumiranja žestokih pića na plažama.

Naime, kontroverzna zabrana nudizma i zabrana konzumiranja žestokih alkoholnih pića na pulskim plažama izazvali su najveću raspravu na sjednici upravo prilikom donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru kojim se Pula usklađuje s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.





Dok je za jedne to civilizacijski korak naprijed, za druge je pak korak unatrag.

‘Može se konzumirati pivo, ali ne i gin tonic’

“Svjesni smo činjenice da se ova odluka donosi zbog usklađivanja sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, ali nije uopće objašnjeno zbog čega su uvedene neke odredbe koje taj zakon uopće ne propisuje. Pa tako postavljam pitanje koji je problem iz prakse doveo do zabrane nudizma jer zakon ga ne zabranjuje”, rekla je vijećnica pulskog Možemo! Dušica Radojčić.

Ona je dodala i kako Pula ima niz prirodnih plaža na kojima se desetljećima kupači kupaju potpuno bez ili bez dijela kupaćeg kostima i to nikada nije bilo sporno, niti je bilo kome ili bilo čemu naštetilo na bilo kakav način.

“Mi iz kluba Možemo! smatramo da se ne radi uopće o želji da se uspostavi red na pomorskom dobru. Ovom se odlukom želi kao moralno neprihvatljiva obilježiti praksa nudizma. Ljudi ne dolaze goli na uređene plaže, niti u grad. Koji je onda razlog da se tim ljudima onemogućava da nastave uživati u suncu i moru na način na koji im odgovara”, upitala je Radojčić. Spornom odlukom smatra i to da se na plažama može konzumirati pivo i vino, ali ne i primjerice gin tonik.

“Gin tonik možeš popiti u beach baru, ali izvan njega ne, što se time postiže? Ponekad mi se čini da je Monty Python u Puli postao s ovom gradskom upravom realnost”, rekla je Dušica Radojčić.









‘Zna se i čemu vode gin tonic ili juice votka, kad krene party’

Međutim, s njom se nije složio SDP-ov vijećnik Igor Belas, koji je ustvrdio da se tom odlukom samo definira način korištenja pomorskog dobra u općoj uporabi i da on ne vidi nigdje zabrane, nego uvođenje reda.

“Protiv toplesa nema nitko, ali protiv nudizma ima. Na dosta plaža se na to gledalo kroz prste, jer su se te plaže nerijetko nalazile između dviju javnih plaža, ali nigdje nije naznačeno da su to nudo plaže. Zna se i čemu vode gin tonic ili juice votka, kad krene party, zna se kako to završava”, naglasio je Belas.

Vijećnik Vito Paoletić iz nezavisne liste Filipa Zoričića rekao je da je ta odluka civilizacijsko dostignuće da se urede pravila na plažama.

‘Tko će to kontrolirati?’

Vijećnik Davor Vuković iz Možemo! smatra da takva odluka i te zabrane nisu primjenjive i neće funkcionirati u Puli.

“Jedno je kada je riječ o malom mjestu gdje cijelo gravitira rivi, ali s ovolikim brojem plaža kakvu ima Pula, takvu kontrolu nemoguće je provoditi. Pored toga što ova odluka nije civilizacijski napredak, nego korak nazad. Donosimo odluku koja nema uporišta u zdravom razumu i neće funkcionirati u praksi pa nije jasno čemu sve to”, poručio je Vuković.









IDS-ov vijećnik Ardemio Zimolo ustvrdio da je nudizam tradicija na nekim plažama u Puli, te da tu tradiciju neće nitko uspjeti iskorijeniti.

Na koncu je Elena Puh Belci (IDS) postavila pitanje tko će kontrolirati tu odluku te tko će ulaziti u skupine ljudi i provjeravati što piju.