Pukovnik HOS-a Marko Skejo: Tko je čovjek koji sablažnjava vladajuće?

Autor: Ivan Andrić / 7dnevno

Ljudi koji kao pukovnik Skejo imaju potrebu za performansima, osobito u ovakvim svečanim prigodama kao što je obljetnica Oluje i ina događanja vezana uz Domovinski rat, nedostojni su ove moderne Hrvatske, ali to i nije neko čudo. I većina ostalih zemalja koje su u svojoj novijoj povijesti prolazile kroz rat imaju svojih klauna – prokomentirala je hrvatska braniteljica Ena Šimek Šuplika, prva žena koja se popela na Kninsku tvrđavu nakon oslobođenja toga kraljevskog grada, incident uoči obilježavanja 28. obljetnice Oluje.

Do te je mjere pukovnik Marko Skejo sa svojim performansima postao prepoznatljiv, da mnogi u šali kažu kako njegova privođenja valja uvesti kao dio protokola obilježavanja raznih događanja i obljetnica vezanih uz Domovinski rat.

Skejo je i uoči ovogodišnje Oluje uspio skrenuti pozornost na sebe pa je s nekolicinom veterana 9. bojne HOS-a priveden u pokušaju ulaska u Knin u povodu Dana pobjede, zbog čega se policija danima oglašavala o tom incidentu u sklopu kojeg je Skejo još jednom, tko zna koji put, završio u policijskoj marici.





Da je Skejino ponašanje besmisleno, smatra pak predsjednik Saveza udruge HOS-a Borislav Barišić, koji i samo postojanje Saveza udruga naziva besmislenim.

“Nije mi jasno zašto jedini nije ušao u Knin. Vidio sam snimke i pitao sam otkud kamera koja ih ondje čeka. Nemojte da ispadne kako mi stavljate riječi u usta, ali naravno da se svi pitaju što stoji iza toga, zvalo me stotinu HOS-ovaca, potreseni su zbog Skejina uhićenja, ali čini mi se kako opet skreće pozornost na sebe. Napravio je opet štetu i cijelom HOS-u jer nikakav problem ne postoji s našim odorama, zastavama i svi smo se normalno fotografirali na tvrđavi u Kninu. Hrvatska vojska nas je pozdravljala, mene su pozvali da sudjelujem u prednjim redovima, ali nisam, gušt mi je kulturno doći i porazgovarati sa suborcima, proslaviti naš dan. Ja sam običan branitelj, tako se i predstavljam, i nas se srdačno dočekuje od Knina do Vukovara”, komentirao je Baršić, s kojim se Skejo i njegova skupina ne bi složili, baš kao ni dobar dio desne oporbe koja je zbog Skejina privođenja tražila ostavku ministra policije Davora Božinovića, što je, naravno, poprilično naivno jer mora da se i Plenković navikao na ovakve istupe ovog osebujnog splitskog HOS-ovca koji je sklon provokacijama, a pozornost privlači i svojim neobičnim izgledom.

Najveći dužnik

Svojim se istupima i postupcima Skejo i ranijih godina uspio probiti do srpskih, ali i bosanskih tiskovina, a oni koji ga poznaju reći će kako je riječ o srčanom tipu, koji doista često ne razmišlja previše o svojim postupcima, već reagira na prvu.

Skejo je inače rođen u Drnišu, ratni je zapovjednik 9. bojne HOS-a “Rafael Boban”, a tijekom Domovinskog rata istaknuo se doista impresivnim junaštvom pa je tako tijekom 1993. godine, po zapovijedi generala Ante Gotovine, krenuo u obranu Škabrnje koja je u to vrijeme bila pod napadima snaga koje je predvodio zloglasni Kapetan Dragan, zajedno s Crvenim beretkama Milorada Ulemeka Legije, arkanovcima i lokalnim martićevcima, s kojima je Skejinih 80-ak HOS-ovaca ratovalo više od 40 dana.

Dvije godine nakon toga, uoči operacije Oluja, 10. travnja Skejo je sa svojim bojovnicima hodao splitskim ulicama u crnim odorama. “Što smo mi? Ustaše!”, uzvikivala je tada Skejina skupina, a on je pak svoje govore i tih 90-ih godina držao ispod portreta Ante Pavelića, za kojega je i kasnije, nakon rata, nerijetko izjavljivao kako je najveći sin hrvatskog naroda, opisujući logore u Jasenovcu i Gradiški bolnicama otvorenog tipa.

U svojim je stavovima Skejo dosljedan svih ovih godina pa je tako prije nekoliko godina u Kninu privlačio pozornost odjeven u majicu s natpisom “369. Staljingrad 1942.” kojom se referirao na pješačku pukovniju NDH koja je s Nijemcima u Drugome svjetskom ratu sudjelovala u napadu na Staljingrad, zbog čega su se i u to doba od Skejina otvorenog koketiranja s ustaštvom ograđivali zagrebački HOS-ovci na konferencijama za novinare, s kojima Skejo uglavnom nerado i nerazgovijetno komunicira. Bez obzira na ljubav prema domovini koju na svoj način nastoji pokazati na svakom koraku, Skeju su mediji opisivali i kao poratnog poduzetnika koji je 2012. godine osvanuo na listi najvećih poreznih dužnika u našoj zemlji s dugovanjem od 12 milijuna kuna, no treba reći da je on svoja dugovanja idućih godina ipak podmirio, a nanizao ih je radeći u građevini.









Skejine parade

Ovaj je HOS-ovac naime vlasnik kamenoloma, bavi se proizvodnjom betona, a svoje stavove utkao je i u nazive tvrtki pa sve one u sebi nose krilaticu “Za dom”. Zbog poslovanja tvrtke Alas za dom Skejo se 2015. godine našao na optuženičkoj klupi te je osuđen jer se tvrdilo kako je u razdoblju od 2008. do 2013. kao član uprave spomenute tvrtke uz pomoć svojeg zeta Bože Trogrlića izvukao milijun kuna prevarivši austrijske partnere. Nakon što je nova uprava otkrila manjak, Skejo je veći dio novca vratio.

Premda njegove tvrtke u imenu sadrže krilaticu “Za dom”, Skejo je svojedobno pristao da se u Splitu postavi spomenik njegovim suborcima, ali da se na njemu ne spominje pozdrav “Za dom spremni” koji je branio na svim drugim događanjima i u svim drugim prigodama.

Da Skejo više neće imati monopol nad 9. bojnom HOS-a, poručivalo se lani kada je u Splitu osnovana Udruga dragovoljaca 9. bojne HOS-a 1991., koja je postala alternativa Skejinu društvu. Splitski su se HOS-ovci na taj korak odlučili jer im je dozlogrdilo njegovo samoreklamiranje i korištenje HOS-ovaca za njegove osobne političke probitke, pa su na svoju ruku krenuli u osnivanje udruge koja je u prvi plan trebala dovesti brigu i pomoć za branitelje HOS-a. Tu je udrugu preuzeo bojnik Jurica Jukić koji je lani za Slobodnu Dalmaciju objašnjavao kako HOS-ovci iz 1991. Skejine parade više ne žele trpjeti.









“Bojna je osnovana 21. lipnja 1991. i nikad nije nosila ime Rafaela Bobana. Naš naziv je bio IX. Bojna HOS Split. Određena gospoda tvrde da je postrojba osnovana 10. travnja, što jednostavno nije točno, to potvrđuju i službeni dokumenti. Taj se datum, 10. travnja, spletom okolnosti tek kasnije počeo spominjati i određena gospoda su to zloupotrijebila”, tvrdio je Jukić, koji je inače jedan od osnivača 9. bojne HOS-a i njezin drugi zapovjednik nakon Joze Radanovića.

Provokativni istupi

U braniteljskim krugovima Jukić je znan po tome što je prošao sva ratišta od Slavonije do Dubrovnika, ali i po tome što je surađivao s Blažem Kraljevićem te osnivao HOS u Livnu sudjelujući u bitkama za Kupres, gdje mu je savjetnik bio Mile Dedaković. U Mostaru je pak s Ircem Tomom Crowleyem među prvima ušao u kasarnu Sjeverni logor, a osim toga, upravo je Jukić među prvima i bio predsjednik Udruge 9. bojne HOS-a, koja je postala prepoznatljiva uglavnom po Skeji s kojim ne dijeli stajališta.

“Kad je riječ o pozdravu ‘Za dom spremni’, toga se ne odričemo, bili smo i jesmo i bit ćemo dok smo živi za dom spremni, ali ne za onaj iz 1941., nego iz 1991. godine kada su svi hrvatski vojnici bili spremni za dom”, poručio je nedavno Jukić nimalo oduševljen Skejinim medijskim istupima i kontroverznim ispadima koji kompromitiraju HOS kojemu se Skejo, prema Jukićevu svjedočenju, pridružio 15. siječnja 1992. godine, s tim da je baš na Jukićev prijedlog s prvim danom srpnja te 1992. Skejo postao zapovjednik 9. bojne.

Jukiću i Skeji putovi i pogledi na rat u međuvremenu su se očito razišli, a Skejo se u medijima eksponirao što zbog svojih provokativnih istupa, što zbog svojih poduzetničkih pothvata zbog kojih je nepravomoćno osuđen i na splitskom Općinskom sudu, nakon čega je bio prisiljen u proračun uplatiti oko 66 tisuća kuna s kamatama od prosinca 2010. godine, dok je njegova supruga Jadranka u proračun morala vratiti više od 178 tisuća kuna plus kamate od rujna 2009. godine.

Sve skupa bila je riječ o oko 245 tisuća kuna plus kamate, a osim toga, morali su se iseliti i iz dva poslovna prostora u centru Splita i predati ih u posjed MORH-u. Splitsko je Općinsko državno odvjetništvo u ime države tužilo Skeju i njegovu suprugu zbog toga što su prostor od 81 m2 u Zagrebačkoj ulici u Splitu, koji je Skejo na zakup od MORH-a dobio još 1996. godine, neovlašteno dali u podzakup trećim osobama ubirući najam od dvije tvrtke, premda na njega nisu imali pravo.

S kojim ciljem?

Prostor koji je Skejo dobio u najam bio je jedinstven, ali ga je on naknadno pregradio i dobio dva poslovna prostora sa zasebnim ulazima koje je kao takve i davao u podnajam i na njima zarađivao.

Činjenica je da HOS doista posljednjih godina dobar dio javnosti poistovjećuje sa Skejom i njegovim performansima, koji ne odgovaraju ni njima samima, što su, uostalom, potvrdili u svojim istupima. Parade koje Skejo izvodi, štoviše, čine se štetnima za percepciju kompletne braniteljske populacije pa se doista na koncu postavlja pitanje za čije interese i s kojim ciljem on to čini.

Za one koji su ratovali ni ove godine u Kninu nije bilo mjesta

Osim Skejina performansa, pozornost javnosti, ali i vodstva HDZ-a, privukao je kninski gvardijan i župnik fra Josip Gotovac, koji se usprotivio dramatičnim podjelama i omalovažavanju branitelja, što je izazvalo nezadovoljstvo u vodstvu vladajuće stranke, posebice među onima bliskima premijeru Plenkoviću, oko čijeg je vođenja države i HDZ-a crkveni vrh ionako već dugo podijeljen, posebice otkako su se na sceni pojavile nove, konzervativne političke snage, poput Domovinskog pokreta i Mosta, oko kojih se kler podijelio baš kao što se podijelila desnica.

“Republika Hrvatska, dakle, nije sljedbenica ni ustaškog nacizma ni partizanskog antifašizma. Država, Republika Hrvatstva, stvorena je u Domovinskom ratu”, naglasio je fra Gotovac, dodajući kako je njegova želja da proslava Oluje bude spontano, svenarodno veselje bez ograda i podijeljenosti jer na to svi imamo pravo.

Sve je to Gotovac izgovorio dok su u prvim redovima sjedili predstavnici državnog vrha predvođeni premijerom Plenkovićem, a nezadovoljnici pak podsjećaju da za one koji su ratovali ni ove godine u Kninu nije bilo mjesta. Glavne uloge u obilježavanju Oluje posljednjih su godina doista preuzeli oni koji s Olujom nemaju i nisu imali nikakvog doticaja, baš kao što je to bilo i sada kada su govore u Kninu držali predsjednik Milanović, Gordan Jandroković i premijer Plenković, čiji su odnosi izbili u prvi plan, što je uostalom na svojem profilu na Facebooku potvrdio i istaknuti branitelj 4. brigade Rade Lasić, naglašavajući kako proslavu Oluje u Kninu treba ukinuti.

“Nije to više nikakva centralna proslava. Nema to veze s ratnicima – živima ni mrtvima. To je pozornica za političke komedijaške predstave. Čak ni one više nisu zanimljive. Osim što svake iduće godine dodaju novu glupost. Dragi ljudi, od početka to nije valjalo, budimo iskreni. Već dvije godine nakon Oluje glavne uloge preuzeli su oni koji s njom nemaju nikakve veze. Preuzeli su pozornicu, a ratnike pretvorili u vlastitu publiku”, ustvrdio je Lasić koji je kao predsjednik veterana 4. gardijske brigade odbio sudjelovati u, kako kaže, “njihovim komedijama”, napominjući kako su istu odluku donijele i varaždinske Pume.

“Nismo pristali na marginalizaciju, zadnje redove i poniženje. Zajedno smo prvi ušli u Knin. Samo dvije, tri godine nakon toga zajedno smo koračali Kninom, ali mimo svih protokola”, kaže Lasić, dodajući da su kamere i tada pratile one koji nisu dirali pušku ni osjećali miris podruma.

“Onda izmisliše popise. Tko smije, tko ne na Kninsku tvrđavu. Naravno političari, guzičari i podobni mogu, pravi ratnici bez visokih činova ne mogu. Nekoliko godina poslije postavljaju se ograde na prilazima Kninskom trgu. Na trgu kamere i pozvani, iza ograde ratnici”, govori Lasić koji problematizira i to što se ove godine u Knin nije moglo ući ako osobe i vozilo u kojem se one nalaze nemaju propusnicu.

“Proslava VRO-a je politički igrokaz. Na daskama te pozornice anemični, opravdano odsutni podrumaši i ‘novokomponovani’ domoljubi, oni koji su rat gledali na TV-u u kućnim papučama. Ratnici su samo dio folklora. Pa onda? Koji će nam to ku*ac? Džaba trošimo državni novac. To nije naša, nego njihova proslava”, ustvrdio je Lasić.

Na tragu tih njegovih riječi su i one koje je izgovorio fra Gotovac. I baš zbog toga vladajući bi se trebali zabrinuti jer polako, ali sigurno oko potpore HDZ-u, osim Crkve, počela se dijeliti i braniteljska populacija, a i jedni i drugi smatrani su sigurnim biračkim bazenom za vladajuću stranku.