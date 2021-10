PUKLA LJUBAV! PLENKOVIĆ I MILANOVIĆ NAOŠTRILI RATNE SJEKIRE: ‘Poslije ovog nema dalje!’

Autor: Daniel Radman

Sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića zbog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula puno je dublji nego što se čini na prvu, iako i u javnosti ni jedan ni drugi baš ne biraju riječi. Podsjetimo, iako je Milanović na prijedlog načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja tražio da se Burčulu produži mandat zapovjednika Počasne zaštitne bojne, čiji je primarni zadatak upravo čuvanje i osiguravanje predsjednika i Pantovčaka, Banožić je taj prijedlog odbio, a potom je još i donio odluku o Burčuljevom umirovljenju.

“Zaprepašteni smo, to je neobjašnjivo“, komentira se neslužbeno na hodnicima Pantovčaka.

O brigadiru Burčulu, iako ga je na dužnost imenovala bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, imaju samo riječi hvale. Sudionik je Domovinskog rata od 1991., odlikovan je, završio je ratnu školu, ocijenjen je najvišim ocjenama, naglašavaju.

Milanović zadovoljan s Kolindinim kadrom

Iako je bio Kolindin kadar, Milanović je Burčula zadržao još godinu dana, a produljenje službe od dva i pol mjeseca bilo je predloženo kako bi se “pokrilo” prijelazno razdoblje do imenovanja novog zapovjednika, a brigadira Burčula rasporedilo na novu dužnost.

Na Pantovčaku su uvrijeđeni ponašanjem Banožića koji, kažu, nije dao suvislo objašnjenje zašto nije stavio potpis na produženje mandata. Doznajemo da su Milanovićevi ljudi održali više sastanaka, neki od njih bili su s Banožićem, neki s članovima Vlade, uključujući i ministra Tomu Medveda, no oni nisu urodili plodom. “Koja je bila primjedba? Nema je, ali on ne može ostati”, prepričavaju na Pantovčaku tijek pregovora.

Premda je Banožić poručio da je bio protiv produženja mandata na samo dva i pol mjeseca te da je bio spreman produljiti Burčulu mandat na dodatnih godinu dana, na Pantovčaku pak tvrde da to ne odgovara istini. Navodno ni oni nisu imali ništa protiv takvog scenarija.

“Ovdje je problem što se čovjeka poslalo u mirovinu zato što se ne sviđa Banožiću. Zamislite što se Burčulu dogodilo, jedan dan dolazi na posao i kažu mu ‘od sutra si u mirovini!? No, nije srž problema Burčul, jedno kadrovsko imenovanje, problem je daleko širi. Ovo je problem političkog kadroviranja u vojsci. Dakle, da ministar po nekom svom kriteriju, bez obrazloženja, može umiroviti bilo koga, da odlučuje o nečijoj sudbini samo zato što mu se netko ne sviđa”, upozoravaju na Pantovčaku. Banožić, dakako, u tome ne vidi ništa sporno jer su mu zakonski i te ovlasti dopuštene.

Ne znam kako ćemo dalje

Izvor blizak predsjedniku nije htio potvrditi kako smatra da je ovo svojevrsna osveta premijera Andreja Plenkovića za imenovanje “Milanovićevog” Radovana Dobronića za šefa Vrhovnog suda (pa se sada inati zbog imenovanja osobe koji se bavi sigurnosti predsjednika!?), no nije isključio tu mogućnost. “Sasvim je jasno da Banožić ne donosi sam odluke i da ne bi mogao ući u sukob s Milanovića bez znanja premijera. Sigurno je ovaj bio upućen. Dok se ovo ne riješi, a mi očekujemo da se poništi rješenje i Burčula vrati u aktivni službu, ne znam kako ćemo dalje surađivati i komunicirati s Vladom”, otvoreno kaže.









A upravo se u ovom razdoblju očekivala se njihova suradnja, naime Plenković i Milanović trebali su se naći za stolom kako bi do kraja godine definirali imenovanje diplomata, no sada je i to, očito je, vrlo upitno. Kao što je očito da je ona kratkotrajna faza ljubavi između Pantovčaka i Banskih dvora iza nas.