PUHOVSKI ZA DNEVNO: ‘Milanović ima taktiku za Plenkovića!’ Premijer se pokušao izvući, ali nije mu uspjelo!

Autor: Valneo Kosić

Predsjednik Zoran Milanović danas je u obraćanju za medije rekao kako smatra da Vlada i Nacionalni stožer rade dobar posao kad je u pitanju borba protiv epidemije virusa COVID-19. Osim pohvala, dao je i svoj vlastiti doprinos rekavši kako bi bilo dobro da građani ipak pripreme razumnu količinu zaliha budući da bi takvo ponašanje smanjilo broj rizičnih socijalnih interakcija. Predsjednik od početka mandata ima, mogli bismo reći, mekan stav prema premijeru Plenkoviću i čini se da je opravdao svoju poruku iz kampanje kada je rekao da će biti najbolji prijatelj Andreja Plenkovića. Međutim, profesor i analitičar Žarko Puhovski za Dnevno je otkrio i drugačiji pogled na ovu kohabitaciju te otkrio kako se moguće radi i o strategiji Zorana Milanovića čiji ciljevi kako to obično i biva u politici, nisu nešto visoki.

Profesor Puhovski smatra da bi se ovdje moglo raditi o političkoj strategiji: “Meni se čini da se iz taktičkih razloga Milanović odlučio oštetiti Plenkovića tako da ga ne napada. Potpuno je očito da bi u jeku stranačkih izbora u HDZ-u svaki Milanovićev napad, Plenkoviću olakšao dokazivanje da nije otišao u lijevo jer ga napada lijevi predsjednik. To bi mogla biti temeljna Milanovićeva taktika. On je naglašeno pristojan prema Plenkoviću koji je čak i pokušao započeti kavgu s reakcijom na micanje svih bista s Pantovčaka međutim Milanović je preko toga prešao. Dakle on se odlučio ne svađati”, kazao je Puhovski.

Pored toga, Puhovski smatra kaku su Milanovićevi savjeti korektna intervencija: “On je smatrao da uz sebe ima i suprugu koja je stručnjakinja za javno zdravstvo, pa je iskoristio priliku da predstavi nekoliko savjeta, što je u osnovi korektna intervencija. On je rekao da Vlada u osnovi radi dobro, ali iskoristio je priliku dati nekoliko savjeta kako bi sve funkcioniralo bolje. Koji god motiv bio, a kao obično u politici motivi nisu najviši, on radi nešto što je u najmanju ruku striktno unutar okvira funkcije predsjednika države”, zaključio je Žarko Puhovski.