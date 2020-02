PUHOVSKI ZA DNEVNO: HDZ i SDP napravit će veliku koaliciju! Škoro je jedini koji to može zaustaviti!

Kad bi se u ovom trenutku održali parlamentarni izbori, SDP bi bio u prednosti pred HDZ-om, rezultat je to već drugog većeg istraživanja javnog mijenja prema kojem SDP odnosi pobjedu. Ove rezultate za Dnevno je komentirao politički analičar i profesor Žarko Puhovski. Otkrio je može li HDZ vratiti svoju prednost, čeka li nas velika koalicija SDP-a i HDZ-a te kakvu ulogu u svemu ovome ima Miroslav Škoro?

“Svi znamo da te ankete koliko-toliko pokazuju trendove, a sami rezultati nisu nikad sasvim precizni. Dakle, trend je takav da SDP još uvijek stoji bolje od HDZ-a. Ključno pitanje glasi hoće li se to promijeniti za tri tjedna nakon stranačkih izbora u HDZ-u. Ako se dogodi to da Plenković bude potvrđen, što se čini vjerojatnim, i ako se ne okruži s previše ljudi iz druge frakcije, onda se može očekivati da će se HDZ jače postaviti prema okolnom svijetu, odnosno neće se baviti samo unutarstranačkim pitanjima. Ako pobijedi ova druga frakcija, onda je gotovo sigurno da će HDZ padati i dalje jer ta frakcija se zapravo nastoji izolirati od društvene okoline i fantazira o tome da su oni ti koji zastupaju pučku većinu što, po svemu što znamo, nije istina”, rekao nam je profesor Puhovski.

Na naše pitanje, kakva će biti uloga Miroslava Škore na ovim parlamentarnim izborima, Puhovski odgovara da bi Škorina lista mogla učiniti mnogo toga, pod uvjetom da se uspostavi.

“Na predsjedničkim izborima bilo je dovoljno da budete kandidat, a ovdje trebate organizaciju, stranku, deset lista po 14 imena. Nije posve jasno je li Škoro to u stanju učiniti i ako jest, tko će od ostalih sa desne strane biti spreman ići s tom listom. Hoće li to biti Most, hoće li to biti jedna od varijanti suverenista ili HSP-ovaca. U HDZ je situacija takva da Škoro može računati na neki priljev iz te stranke ako Plenković pobijedi, zato što bi se gubitnička strana mogla osjećati izigrano i ostavljeno od matice HDZ-a. Oni bi mogli tražiti neku alternativnu verziju HDZ-a što bi mogao biti i Škoro, osim ako se ne pasiviziraju, što će dio ljudi i učiniti. Međutim, nas zanimaju sad ovi koji će biti politički aktivni, a njima bi prije svega mogao ostati put prema Škori. Naravno, uz uvjet da se Škoro pokaže sposobnim ustrojiti neku političku opciju koja nije ‘one man band’ nego prava organizacija”.

Među ostalim, Puhovski objašnjava zašto je velika koalicija HDZ-a i SDP-a vrlo moguća.

“Vjerojatno je da bi moglo doći do koalicije između HDZ-a i Škorine liste. Ali, nisam siguran koliko je ta koalicija vjerojatnija od koalicije HDZ-a i SDP-a. Ako Škoro ne uspije, onda se tu naprosto radi o matematici jer postoje samo dvije varijante. Prva je ponavljanje izbora, što će donijeti iste rezultate, na što će ići i HDZ i SDP, jer se neće usuditi odmah pristati na veliku koaliciju, pa će nakon toga u veliku koaliciju, a druga je da se odmah oformi velika koaliciju. Ponavljam, to je u slučaju da se Škoro ne ustroji kao treća varijanta jer će se onda njegovi glasovi raspasti na niz ovih malih lista koje neće dobiti ništa ili će dobiti poneko mjesto u Parlamentu.”

Profesor Puhovski napominje da se, neovisno o ičijim željama, ta koalicija čini neizbježnom.

“Možda bi se moglo nešto pokrpati s manjinama, ali to se više ne čini kao popularna opcija, a pitanje je i koliko je matematički izvedivo, odnosno bi li to uopće bilo dovoljno. Velika koalicija trenutno djeluje vrlo izgledno. Moje mišljenje je da bi ta velika koalicija bila smrt za Parlament jer u svakom parlamentu većina sabotira rad parlamenta i podržava Vladu. Ako bismo imali 2/3 većinu ili 3/4 većinu na strani velike koalicije, to bi zapravo u potpunosti ukinulo parlament. U njemu bi preostali Bulj, Pernar i još nekoliko zabavljača, a parlament bi izgubio svaki smisao jer bi Vlada upravljala svime. U nekim izvanrednim situacijama, 2/3 većina je možda i potrebna, ali u Hrvatskoj neke zaista izvanredne situacije nema. Hrvatska je društveno i ekonomski relativno normalna. Mislim da su te mega-većine uvijek nešto što nije dobro za demokraciju. Uglavnom, velika koalicija se dogodila i u Njemačkoj, nikome se nije svidjelo, ali rezultati su upućivali da je to nužno i sad je Škoro jedini koji Hrvatsku može spasiti od velike koalicije ukoliko bude u stanju organizirati neku funkcionalnu opciju.