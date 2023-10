Puhovski postavio pitanje koje se nitko ne usudi: Ako Putin ne smije narediti napad na Ukrajinu, zašto Netanyahu može?

Autor: Dnevno.hr

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je napad na Izrael i eskalaciju sukoba u Pojasu Gaze.

Rekao je da se radi o još jednoj epizodi sukoba koji traje 75 godina, a pomaka nema.





“Bit će tako da će još tisuće biti pobijene. Rat je svinjarija, to prvo treba reći. Samo moralni idioti govore o dostojanstvu. Ova svinjarija ima 75 godina tradicije, epizoda u seriji koja traje 75 godina gotovo danonoćnog klanja. Počelo je koljačkim napadom Hamasa. Svi su prvo reagirali da se Izrael osramotio i nije bio spreman, ali prvi put nakon dugo vremena imamo rat”, rekao je Puhovski i dodao da je Izrael dosad prema arapskim susjedima djelovao po principu lova.

‘Ako Putin ne smije narediti napad na Ukrajinu, zašto Netanyahu može na Gazu?’

“Broj žrtava zadnjih nekoliko sukoba bio je 7 do 10 puta veći na arapskoj strani nego izraelskoj. Sad je broj jednak i to dovodi cijeli svijet u situaciju da gleda jednu sredinu u kojoj je 75 godina klanja bez ikakvog rezultata u smislu političkog rješenja. Drugo, strašno mi se važno čini da se konačno jasno kaže – mislite li vi, Zapad, ozbiljno kad govorite o kršenju međunarodnog prava? Zapad se digao na neku moralnu uzvisinu s koje osuđuje Putina, ali ako Putin ne smije naložiti napad na Ukrajinu, zašto Netanyahu smije naložiti napad na Gazu? Mislite li ozbiljno u svijetu međunarodnog prava ili imamo ono da za jedne važi, za druge ne?”.

Izrael je država koja je desetljećima ugrožena, ali je zato razvila prezir prema međunarodnom pravu, dodaje Puhovski za N1.

“Kad Rusija to kaže, to se smatra skandalom. Izrael je van svih rezolucija generalnih skupština jer si je dao za pravo odmazdu kao država koja je jača od svih oko sebe dok to ide. Kad tad se pojavljuju luđaci, Hamasovi fanatici koji su u stanju to dovesti u pitanje.”

Pitanje je, dokle ide obrana

Kao važan segment u ovom sukobu Puhovski ističe podjednak broj žrtava, barem zasad:









“Imamo usporediv broj žrtava, a zadnjih puta je bilo drugačije. Izrael ne može biti upitan u pravu na postojanje i obranu, ali pitanje je dokle ide obrana. Zadnjih 10 godina su bar 10 puta prekršili međunarodno pravo. Sad će se opravdavati svašta, pa i to da se masovno ubija u Gazi. Izrael je superioran okolini, i po civilizacijskoj razini, demokraciji itd, ali na jednoj se razini sve svodi na najprimitivnije motive.”









Povlačeći paralelu s ratom u Ukrajini Puhovski je rekao:

“Mislim da postoji relacija da smo prihvatili pravo Ukrajini da se brani od besmislenog napada. Putin nikad više ne može dobiti ono što je imao prije rata, izgubio je rat kad ga je počeo. Ukrajina se ima pravo braniti. Mogu razumjeti taktičko gađanje ciljeva u Rusiji. Za Krim praktički reakcije nije bilo. Izrael protuzakonito drži dio Jeruzalema i proglašava ga glavnim gradom i preko toga se prelazi. Ovdje se ne prelazi. Nepismeni često govore o dvostrukim kriterijima, ali ne, nema kriterija.”

Analitičar smatra da se Gaza od ovog udarca vjerojatno više nikad neće oporaviti, te naglašava da je Hezbolah jedina arapska vojska koja nije poražena od Izraela.