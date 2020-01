PUHOVSKI: ‘Plenković sam sebe pokušava uvjeriti da nije ljevičar, ali da se na glavu postavi desnica ga takvim smatra’

Autor: Dr. K./dnevno

Politički analitičar, Žarko Puhovski, gostovao je u Novom danu N1 televizije gde je komentirao odnose u HDZ-u uoči unutarstranačkih izbora u toj stranci.

Na pitanje koga je premijer i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, pokušao uvjeriti da nije skrenuo ulijevo s HDZ-om, Puhovski je rekao da je vjerojatno samoga sebe prvo htio uvjeriti.

“Tako to obično ide. Ja ne odlučujem o tome jesam li ljevičar ili nisam, ako me okolina smatra ljevičarem, to je činjenica. Plenković je ljevičar zato što ga značajan dio desnice smatra ljevičarem. Može se na glavu postaviti, ali to je tako. Tu se radi doista o tome da je Plenković prema vani pokušavao pokazati jedno lice HDZ-a prema centru, lijevo je možda pretjerano, da je doista bio napadan kao glavni ljevičar od strane desnice, jer Bernardić nije bio nikakav ljevičar. Sad će mu Milanović olakšati situaciju”, rekao je Puhovski.

“On ima nedostatak što su mnogi protiv njega, a prednost u tome što se oni međusobno ne mogu dogovoriti. Izvan HDZ-a je pitanje može li Škoro okupiti desno i centar, koji bi bio jaka treća pozicija, a unutar HDZ-a se čak ne zna ni tko bi bio Škoro, jer Penava kao premijer jednog dana – to je naprosto loš vic. On se jedva snalazi kao gradonačelnik, više govori o mrtvima, nego o živima. Stier i Kovač imaju iskustvo vanjskih poslova. Ima i Plenković, a njega je predložilo vodstvo stranke, prije svega zahvaljujući Milijanu Brkiću, koji je tu imao veliku ulogu, a ova dvojica moraju stvoriti svoju bazu”, rekao je Puhovski.

Govoreći o Brkiću, Puhovski je rekao da on nema ambiciju biti predsjednik HDZ-a.

“On neće biti predsjednik i ne želi biti predsjednik, on je king maker i želi znati da nitko neće biti predsjednik dok on za njega ne kaže da će biti predsjednik. On nema ambiciju biti predsjednik stranke, ali ima ambiciju da se bez njega ne može dobiti novog predsjednika”, rekao je Puhovski.

Smatra i da će Plenković na proljeće svakako održati unutarstranačke izbore. “Ja mislim da je logika Statuta takva da je za Plenkovća, koji je inzistirao na stabilnosti, teško progutati to da iskače iz Statuta. On će morati održati izbore u ožujku”, rekao je Puhovski.

Kad je u pitanju novoizabrani predsjednik, Zoran Milanović, Puhovski je rekao da je Milanović napravio razumnu stvar kad je svoje nedostatke pretvorio u prednosti. Istaknuo je da novoizabrani predsjednik nije previše marljiv čovjek, ali da će održavati imidž umjerenog, pristojnog, neinterventnog predsjednika. “Koliko će to izdržati, vidjet ćemo. Kao početak toga je rekao da imamo novu inauguraciju, što je zapravo instalacija, a ne inauguracija”, rekao je Puhovski.

“Ako se Milanović približi ljudima u smislu da doista imamo predsjednika koji ima ured i koji funkcionira u njemu i ne okuplja ljude u njemu, bit će dobra stvar. Pitanje je hoće li shvatiti da u nekim situacijama to mora činiti. Od njega očkeujemo da bude govor javnosti, da upozorava na probleme i to je za njega jedna jako konforma pozicija, ali treba paziti da ga ne zavede jezik”, rekao je Puhovski.