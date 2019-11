PUHOVSKI OŠTRO KRITIZIRAO DIVJAK: ‘Ona si dopušta ponašati se kao nevina u ludnici…pokazuje potpuno nepoznavanje morala!’

Autor: Dnevno

Umirovljeni profesor i politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na poziciju ministrice Divjak u pregovorima između sindikata i Vlade.

Kazao je kako je problem Plenkovića, pa i svih ostalih ljudi, što su im kapaciteti ograničeni.

“On se sad našao pod velikim pritiskom, on je dobio veliku satisfakciju sa svim tim pohvalama i mi preko njega, naravno. On nema tu mogućnost odlučivanja 20 sati na dan, a to se očito od njega traži. I on je počeo po mom sudu popuštati. Meni se čini da bi Plenković od prije 2,5 godine već bio naložio tajnici da napiše otkaz ministrici Divjak“, veli Puhovski.

Osvrnuo se na ulogu ministrice Divjak u pregovorima između sindikata i Vlade.

“Jedna su stvar novci. Tu je uvijek moguće nešto prepraspodijeliti. Druga je stvar da si ministrica dopušta ponašati zapravo kao nevina u ludnici, da uzmemo lijepi Zagorkin naziv, koja kaže da bi ona bila netko tko između dva pola moći, a to su sindikati i premijer. Ona ne može biti neutralna ili nesvrstana, ona je dio Vlade. Ona postoji po premijeru i nju je premijer učinio ministricom. Ona je bila lokalna profesorica i kandidatkinja za rektoricu u Zagrebu za koju nitko izvan užeg kruga nije znao dok je njezina “stranka” i premijer nisu učinili ministricom i sad ona igra nekakvu funkciju ekspertice koja ne želi u ovim ‘fuj-fuj’ prljavim igrama moći sudjelovati. Ministrica je političarka i tu nema puno drugih mogućnosti, a ona zapravo djeluje, nažalost, kao maneken svoje reforme osobno jer pokazuje potpuno nepoznavanje politike i morala. Dakle, ona je inzistirala na tome da reforma počiva na STEM-u, na ovim ozbiljnim prirodnim znanostima i onda ona kaže “pravi su oni koji rješavaju probleme”, rekao je Puhovski.





“Ona nema pravo i naprosto je nepristojno i bezobrazno da ministrica sebi uzima poziciju između sindikata i Vlade”, zaključuje Puhovski, a piše N1.