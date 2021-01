PUHOVSKI OBJASNIO ŠTO DONOSI POLITIČKA 2021: ‘Sve će ovisiti o samoj jednoj stvari!’

Autor: N.M.

Ušli smo u novu 2021 godinu a ona će zasigurno donijeti nove političke turbulencije i izazove za stranke i pojedince.

Naime u svibnju se kao što je poznato održavaju lokalni izbori. Kakva su očekivanja od ove godine u poličkoj sceni

Hrvatske pokušao je objasniti politički analitičar Žarko Puhovski.

“Najširi problem koji ima čitava zajednica je kako će se i hoće li se u dogledno vrijeme osjetiti izlazak iz pandemijske krize. Društvena i politička atmosfera prije svega ovisi o tome. Ako se osjeti u veljači ili ožujku, što je načelno moguće, da je značajno smanjen broj zaraženih i broj umrlih i da je broj cijepljenih relativno visok, onda će se počet stvarati atmosfera optimističkog tipa, što će onda odgovarati Vladi i onima koji su uz vladu i vladajuću većinu jer će ona to, na ovaj ili onaj način, najvećim dijelom prepisati svojom hrabrom strategijskom pametnom djelovanju u trenucima krize”, objašnjava Puhovski u razgovoru za portal Otvoreno.hr

Ako se stvari pokažu obrnuto, dodaje, ako bude i dalje trajao problem, ako se pojavi novi soj virusa, onda će se to odraziti na jačanje onih koji su protiv Vlade i to prije svega na desnom spektru. Lijevi spektar sa SDP-om je bio dosta umiven i ne baš radikalan, a desni je inzistirao, dakle Domovinski pokret, Most, Suverenisti i tako dalje, na tomu da Vlada izdaje narod u svakom pogledu, pa i kad je riječ o zdravstvenoj politici, ističe.

“Tako da se tek negdje otprilike za tri mjeseca može znati kako će ta opća atmosfera izgledati, a onda treba imati na pameti da se to raspada na gotovo 600 jedinica regionalne uprave i samouprave gdje će opet igrati ulogu važni konkretni lokalni elementi lokalnog vodstva, ‘ova cesta izgrađena, ova lučica završena,…’”, govori.

‘Oni su kao viseći most između HDZ-a i radikalne desnice’

Iz stranke Most najavili su kako im je cilj izgraditi snažnu stranačku strukturu u Zagrebu, a kandidat za gradonačelnika je Zvonimir Troskot.

“Most se našao u jednoj jako neugodnoj situaciji. Oni su kao viseći most u ovom trenutku između HDZ-a i radikalne desnice, koji put se povukao malo na desnu stranu, a malo više HDZ-u, ali češće desno nego na HDZ-ovu stranu i to je njihov opći problem. Njihov konkretni problem je to što su oni uspjeli iznad svih očekivanja na parlamentarnim izborima, a sad nemaju dovoljnu organizacijsku strukturu da bi to onda, barem se u ovom trenutku čini tako, prenijeli na lokalne izbore”, objašnjava.

Dodaje da će se Most naći stiješnjen između ljevice i desnice u velikim gradovima, “tako da ja ne vidim da oni mogu imati naročitu šansu ni u Zagrebu ni u Splitu, pa ni u Rijeci, nego u gradovima kao što je Sinj ili eventualno ako nešto učine, Ploče, Omiš,…”.

Smatra da oni, kako se u ovom trenutku se može pretpostaviti, neće imati veći uspjeh nego što su imali na parlamentarnim izborima. “To se naravno može promijeniti, daleko smo od izbora, ali to je situacija kakvu ju ja sad vidim”.

Za Domovinski pokret, koji je kao nova stranka na političkoj sceni osnovao 150 ogranaka i 21 županijsku podružnicu, navodi kako ima nešto veću šansu da prođu na način koji se može interpretirati kao uspjeh trenutno važnog na lokalnim izborima upravo zbog Slavonije.

“Tamo je SDP tradicionalno slab, a HDZ je dosta oslabio i ako se nekakve posebno atraktivne fizionomije ne pojave u HDZ-u oni bi mogli imati dobrih uspjeha u Slavoniji, iako i tu ima poteškoća jer su došli u sukob sa vukovarskim gradonačelnikom, a to im je dosta oslabilo poziciju”, zaključuje.

‘Napravili su tipičnu taktičku grešku neiskusnih političara’

Stranka Možemo odlučila je na lokalne izbore u Zagrebu izaći sama, a ne u koaliciji s SDP-om.

“Možemo je napravio tipičnu taktičku grešku neiskusnih političara. Oni su si istovremeno odrezali oba dva krila, i Katarinu Peović i Peđu Grbina, samo da uzmem imena kao ilustraciju, i to je vjerojatno bilo nužno učiniti, ali učiniti to praktički u istom trenutku to nije politički pametno”, ističe.

Dalje navodi kako im to s jedne strane olakšava da se koncentriraju na više manje Zagreb, ali s druge strane suzili su svoju bazu i osim toga oni su u situaciji u kojoj postaju ono što su bili na početku, više manje zagrebačko politička grupacija ako se nešto naročito ne promijeni.

“Njihova je strategijska greška u tome što su proglasili Bandića rodonačelnikom korupcije, a HDZ, u najgorem slučaju, njegovim pomagačem, iako objektivno govoreći situacija jest obrnuta”, smatra.

Šanse HDZ-a su, kako navodi, manje loše nego što su bile, ali i dalje su dosta loše, oni neće, kako smatra, biti tako uspješni kao što su bili na parlamentarnim izborima.

“Međutim zato postoje županije, da bi se moglo reći da HDZ nije izgubio lokalne izbore jer će oni među tim županijama dobiti pozicije župana i to će im dati prigodu da se proglase, ako ne pobjednicima, barem će reći da nisu gubitnici”.

Smatra da u Splitu situacija sad ide Kerumu na ruku jer ni SDP ni HDZ nemaju neke jake ljude. Dok je u Rijeci situacija takva da SDP nema jake ljude, a HDZ tradicionalno tamo loše stoji.

“U Rijeci je učinjen propust jer su Možemo s Katarinom Peović možda mogli imati neku šansu, ovako je ta šansa ipak manja i tko god bio od HDZ-ovih ljudi, može biti neki kandidat, ali teško da može biti favorit, isto tako i za Osijek, ako se ne dogodi neko čudo. Njima se opet može dogoditi da budu čak slabi nego na prošlim izborima, da ne dobe, kako se sad čini, ni jedan od velikih gradova”, zaključuje.