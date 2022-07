PUHOVSKI O MARIĆU! Oporba ga je iznenađujuće nježno tretirala, a ovaj bi čovjek mogao naslijediti Plenkovića

Autor: Ivor Kruljac

Filozof i politički analitičar Žarko Puhovski, gostovao je u N1, komentirajući ostavku Zdravka Marića s pozicije ministra financija. Puhovski je Marića ocijenio kao jednog od “rijetkih dragovoljaca Plenkovićeve vlade, koji je otišao, barem koliko je poznato, svojom voljom”.

“Može reći da je obavio nešto pa odlazi. Začuđujuće je koliko ga je oporba nježno tretirala. Uz Butkovića je jedini ministar koji je znao što se događa u njegovom resoru. Neobično je, ali čini mi se da je zaista došao u situaciju da ne može krpati sve rupe. Rekao sam da je njegov posao bio da bude gospodin Ne. On je davao novce koliko je mogao, a sad je došlo do toga da će na jesen biti previše rupa”, smatra Puhovski. Dodao je i kako su događaji oko poreza na nekretnine bili skandalozni, te smatra kako je Marić nenamjerno, vjerojatno, nesvjestan radnje, spomenuo film “La vita e bella”, inače radnjom smješten u koncentracijskom logoru. Smatra i kako je sve teže reći ne na ministarskim pozicijama, pa im je lakše kada odu, a kako sve to pokazuje da unutar stranke ima dovoljno gladnih usta koje predsjednik stranke treba podmiriti.

Butković jača svoju poziciju u stranci. Treba postaviti i pitanje: ‘Što nakon Plenkovića?’ U zaoštravajućoj borbi za nasljedstvo, Butković je u najboljoj poziciji”, zaključuje Puhovski.