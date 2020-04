PUHOVSKI: HOS se programski borio za NDH

Autor: Dnevno

Ugledni analitičar Žarko Puhovski komentirao je za Večernji list izjavu predsjednika Zorana Milanovića o HOS-ovoj spomen ploči.

Puhovski smatra kako je potrebno otvoriti ozbiljnu raspravu o ovoj temi u kojoj bi se trebala čuti različita mišljenja. Naglasio je da branitelji nisu mogli stvoriti Hrvatsku, nego su branili nešto što je postojalo.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je kao politička zajednica stvorena na izborima prije 30 godina i to referendumom i uspostavom demokratskih institucija.

Pogleda li se današnja politička karta, vidi se da je na teritoriju bivše Jugoslavije nastalo sedam država; sve su bivše republike (pa i pokrajina Kosovo) – na razne načine – dobile taj status, polazeći od nalaza Badinterove komisije koja se oslanjala na jugoslavenski ustav iz 1974.

Nejasno je stoga zašto bi se vjerovalo da je hrvatska neovisnost mogla biti izborena samo na osnovi Tuđmanove politike i pobjede u ratu (Badinterova je komisija svoje nalaze formulirala u doba u kojemu je Hrvatska još gubila rat), smatra Puhovski, piše Večernji list.

“Branitelji su, dakle, branili Hrvatsku koja je već postojala. Jesu li baš svi HOS-ovci branili prvenstveno demokratske institucije, o tomu imam svoje mišljenje, a Milanović je u pravu s obzirom na to da je na parlamentarnim izborima 1992. godine Hrvatska stranka prava (HSP) – a HOS je bio HSP-ova stranačka vojska – u svojem službenom programu imala zagovaranje Hrvatske do Zemuna. Bez obzira na to što su oni i branili Hrvatsku, jer su bili natjerani na obranu, programski su hosovci bili i agresivna vojska s obzirom na granice koje je prihvatila Badinterova komisija”, kazao je.

“Iz osobnoga uvida znam da su u prostorijama Glavnoga stana HSP-a, iznad radnoga stola predsjednika, na zidu visjeli portreti Ante Starčevića, Josipa Franka, i Ante Pavelića. To je bio Glavni stan HSP-a i oni su se doista borili za NDH. Ispalo je da se bore i za Hrvatsku, ali oni su se po svojem programu borili i za NDH; suvremena im je Hrvatska bila tek etapa. Ne znam kako bilo tko ozbiljan to može zanemarivati?”, prisjetio se Puhovski.

Podsjetio se i kako je Nedjeljko Mihanović, nekadašnji predsjednik Sabora, svojedobno objavio veliku knjigu s dokumentacijom sukoba Franje Tuđmana s HOS-om.

“Pripadnici HOS-a su se borili, a neki od njih su i poginuli, što treba cijeniti, ali isto tako treba kazati za što su se oni programski borili. Predsjednik Milanović zbog toga je ovog je puta u pravu, iako bi možda bilo bolje da nije on, kao predsjednik republike, taj koji je to rekao”, smatra.

Napominje da Milanovića pritom opravdava činjenica da je predsjednik države u kojoj su stotine ploča s popisima ljudi pobijenih u ratu, ali Drugom svjetskom ratu, doslovce uništavane eksplozivom, razbijane čekićem i bacane u smeće, kao i to da su u tomu sudjelovali i neki koji se sada javljaju kao glasovi “moralističke histerije“.