PUCNJAVA U ŠVEDSKOJ: Usred bijela dana vatrenim oružjem ranjeno više ljudi!

Usred bijela dana u blizini jednog trgovačkog centra u četvrti Nasby u Kristianstadu, Švedskoj, ranjeno je najmanje troje ljudi, prenosi Daily Mail. U tijeku je velika policijska akcija.

Nakon dojave policiji o nemilom događaju nešto prije 16 sati, na mjesto krvoprolića brzo je pohitalo više kola hitne pomoći, a policija je izvijestila kako su, sa sumnjom na prostrijelne rane, pronađene žrtve na različitim lokacijama. Policija je ogradila mjesto pucnjave, koje još nije sigurno za stanovništvo, a istraga je u tijeku. O počinitelju ili više njih još nema ni riječi.

17:30 Prema lokalnim izvješćima, žrtve su dva muškarca u 30-im godinama i žena u 60 -im godinama života, koje su pronađene ”vani i unutra”.

Najmanje šest policijskih vozila i nekoliko vozila Hitne pomoći pozvani su po dojavi o pucnjavi, no žrtve nisu odmah pronašli.

Oko sat vremena od dojave pronađene su dvije žrtve koje su prevezene u bolnicu, a oko 17 sati pronađena je i treća žrtva. Trenutno je poznato da je 60-godišnjakinja zadobila teške ozljede.

Nasby je policija klasificirala kao ranjivo područje s nizom nedavnih nereda i ubojstava u okrugu. Najmanje dva područja policija je zatvorila, uključujući i ono u blizini trgovačkog centra.

Područje Nasbyja ima visoku stopu nezaposlenosti i nisku razinu obrazovanja, navodi policija. U ponedjeljak navečer policiji je dojavljeno o još jednoj pucnjavi na istom području, no iako je pronašla dokaze o incidentu, žrtava nije bilo, ili nisu pronađene.

🇸🇪 Mass Shooting in Kristianstad,

Sweden. Multiple gunshots. Police rush to horror attack in Kristianstad mass shooting. Police discovered several people with “suspected gunshot wounds” on arrival, an initial statement said. #Kristianstad #Sweden pic.twitter.com/KxcpgRQDat









— Border Protection (@BorderProtecti) August 3, 2021