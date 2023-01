PUCNJAVA U SINAGOGI U JERUZALEMU, IMA MRTVIH! Neki od ozlijeđenih u kritičnom stanju, napadač ‘neutraliziran’. Oglasio se Hamas

Najmanje sedam osoba je ubijeno, a više ih je ozlijeđeno tijekom pucnjave u Jeruzalemu, priopćila je u petak izraelska hitna spasilačka služba Magen David Adom (MDA).

Napadač je neutraliziran, odnosno ubijen na mjestu događaja, a neki od ozlijeđenih su u kritičnom stanju, rekao je MDA. Izraelska služba hitne pomoći navela je da je 10 osoba ranjeno u pucnjavi koju je policija opisala kao “teroristički napad”.

Hitne službe reagirale su na pozive o pucnjavi u gradskoj četvrti Neve Yaakov u petak navečer, rekli su. BBC piše da je do pucnjave došlo u sinagogi.

Incident je uslijedio nakon smrtonosnog napada u gradu Jeninu na Zapadnoj obali u četvrtak, u kojem je ubijeno devetero osoba, prema izvještajima CNN-a, što je najsmrtonosniji dan za Palestince na Zapadnoj obali u više od godinu dana. U četvrtak su izraelski komandosi ubili sedam naoružanih osoba i dva civila u operaciji u Jeninu.

Prema policiji, terorist je automobilom stigao do sinagoge u susjedstvu u sjevernom dijelu istočnog Jeruzalema i otvorio vatru. Prema preliminarnoj policijskoj istrazi, napadač je čekao ispred sinagoge i otvorio vatru kada su vjernici izašli iz zgrade.

Napadač je zatim pobjegao s mjesta događaja prema palestinskom naselju Beit Hanina – udaljenom oko kilometar, gdje je naišao na policajce koji su pozvani na mjesto događaja.

Ministar obrane Yoav Gallant, koji je bio u Sjedinjenim Državama na osobnom putovanju, trebao bi se vratiti u Izrael u petak navečer nakon vijesti o napadu, rekao je njegov ured.

Premijer Benjamin Netanyahu trebao bi održati procjenu stanja s najvišim sigurnosnim dužnosnicima.

Terror attack in a synagogue in Jerusalem: This evening at around 8:30pm local time, a terrorist arrived at a synagogue in the Neve Ya’akov boulevard in Jerusalem and proceeded to shoot at a number of people in the area pic.twitter.com/hIrtmSpVOf

Mushir al-Masri, iz Hamasa, islamske militantne skupine koja vlada Gazom, čestitao je napadaču na Jeruzalem, rekavši da je pucnjava bila “brz odgovor na masakr u Jeninu, te je dokaz vitalnosti i spremnosti otpora”, piše Washington Post i navodi da je napadač Palestinac.

Jerusalem Post tvrdi da je napadač identificiran kao 21-godišnji Alkam Khairi iz istočnog Jeruzalema i objavljeno je da prije napada nije imao nikakve veze s terorizmom.

Na društvenim mrežama se šire snimke na kojima Palestinci navodno slave ovaj napad.

Celebrations in Silwad after the terrorist attack in Jerusalem this evening. pic.twitter.com/U1DGKp2KMW

SAD je osudio “očiti teroristički napad” na sinagogu, rekao je zamjenik glasnogovornika State Departmenta Vedant Patel.

On je rekao novinarima da su američki dužnosnici u kontaktu s izraelskim kolegama i dodao kako ne očekuje da će zbog napada doći do izmjene plana putovanja državnog tajnika Antonyja Blinkena u Izrael drugi tjedan.

“Još skupljamo informacije”, rekao je Patel novinarima.

“To je apsolutno strašno. Naše misli, molitve i sućut idu ubijenima u ovom užasnom činu nasilja. Najsnažnije osuđujemo ovaj očiti teroristički napad. Naša predanost sigurnosti Izraela ostaje čvrsta”, dodao je Patel.

Reagirajući na incident, britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly nazvao je napad na sinagogu u istočnom Jeruzalemu užasnim.

“Napad na vjernike u sinagogi na Dan sjećanja na holokaust i tijekom Šabata – židovskog dana odmora – je užasan”, napisao je na Twitteru.

Appalling reports of a terror attack in Neve Yaakov this evening.

To attack worshippers at a synagogue on Holocaust Memorial Day, and during Shabbat, is horrific.

We stand with our Israeli friends.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 27, 2023