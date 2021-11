PUCNJAVA U AMERIČKOJ SREDNJOJ ŠKOLI! Učenik ubio troje ljudi, ranio šestero

Troje ljudi je poginulo, a šest je ozlijeđeno u pucnjavi koja se u utorak dogodila u srednjoj školi u Oxfordu u Michiganu, priopćile su vlasti.

Vjeruje se da su trojica ubijenih učenici, rekao je zamjenik šerifa okruga Oakland Michael G. McCabe na konferenciji za novinare.

Vjeruje se da je jedan od ustrijeljenih učitelj.

Osumnjičeni je identificiran kao 15-godišnjak, učenik drugog razreda srednje škole, rekao je McCabe. Dojave o aktivnoj pucnjavi stigle su oko 12.51 sati po lokalnom vremenu.

A suspected shooter is in custody after police in Oakland County, Michigan, responded to an “active shooter” at Oxford High School. At least four people were injured, authorities said. No confirmed fatalities have been reported. https://t.co/gaaAxBv2KX

— CNN (@CNN) November 30, 2021