Pucnjava na sveučilištu u središtu Praga: Najmanje 15 mrtvih i 24 ozlijeđenih, napadač ubijen

Na sveučilištu u centru Praga došlo je do pucnjave. Češka policija je objavila da ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta, što je potvrdila i glasnogovornica tog fakulteta. Na snimci s mjesta događaja vide se ljudi koji, okruženi policajcima, s podignutim rukama istrčavaju iz zgrade Filozofskog fakulteta. Prema pisanju agencije Aktu.cz, napadač je koristio dugačko oružje s optikom.

Na terenu su brojne spasilačke ekipe, a iz policije mole građane da se ne zadržavaju u neposrednoj blizini i ne izlaze iz kuća. Kompletan Trg Jana Palacha i okolica su potpuno blokirani, rekli su iz policije.

Održan je sastanak vlade, stižu poruke sućuti.

Ima više od 15 mrtvih i 24 ozlijeđenih

Predsjednik policije Martin Vondrášek rekao je na brifingu za novinare da ima više od 15 mrtvih i 24 ozlijeđenih, ali da to možda nisu konačne brojke.

Počinitelj je bio inspiriran sličnim pucnjavama u inozemstvu, rekao je predsjednik policije.

Identificiran napadač

Prema informacijama koje je objavio češki portal Novinky.cz, napadač s Filozofskog fakulteta zove se David Kozak, a policija je jutros raspisala tjeralicu za njim zbog ubojstva muškarca u mjestu Kladno.

​16:30 Šokiran užasnim događajem

Jan Lipavský, češki ministar vanjskih poslova, rekao je da je “šokiran užasnim događajem na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta”.

“Moja sućut obiteljima žrtava. Mislim na ozlijeđene, njihove najmilije, učenike i sve koji su pogođeni ovim užasnim činom”, dodao je.

16:25 Zabarikadiran čeka novosti o napadaču

Jedan od studenata je na Twitteru objavio fotografiju učionice u kojoj čeka zabarikadiran novosti o napadaču.

“Trenutno sam u učionici u Pragu. Napadač je mrtav, ali još čekamo evakuaciju, molimo se da preživimo. Zaključao sam vrata prije nego što ih je napadač pokušao otvoriti. Ovo je pakao”, napisao je u svojoj objavi.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

