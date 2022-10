PUCNJAVA NA RIVI USRED BIJELA DANA: Kaštelani na nogama, širi se priča o sukobu osoba iz krim miljea

Autor: Dnevno.hr

U subotu u rano poslijepodne mještane Kaštel Lukšića uznemirila je pucnjava nakon koje se proširila priča da je došlo do obračuna osoba poznatih iz krim miljea.

Među njima je bila i osoba koja je više puta bila meta napada vatrenim oružjem te počinitelj više kaznenih djela pa tako i krvnih delikata, javlja Slobodna Dalmacija.

Očevici su bili uplašeni, a iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su dojavu o pucnjavi ispred ugostiteljskog objekta oko 13:30 minuta te da su policijski službenici izašli na mjesto događaja.





Netko je pucao iz start pištolja?

Zaista, ispred ugostiteljskog objekta došlo je do narušavanja javnog reda i mira, a nekoliko još nepoznatih osoba udaljilo se do dolaska policije. No, na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi korištenja vatrenog oružja.

Prema neslužbenim informacijama, moguće je da je netko od sudionika narušavanja javnog reda i mira pucao iz start pištolja. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Policijska istraga u tijeku, pokazat će je li to bio obračun

Do sukoba je došlo ispred jednog od popularnijih lokala na kaštelanskoj rivi. Upravo je iz kruga gostiju kafića do nas došla verzija o sukobu poznatih pripadnika podzemlja Splita i okolice.

Policijsko istraživanje još u tijeku, a po okončanju policijske obrade utvrdit će se jesu li mještani opravdano bili uznemireni dojavom im se usred dana pod prozorima odvijaju sukobi osoba s dosjeom.