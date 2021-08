PUCNJAVA KOD AERODROMA U KABULU: Sukobili se vojnici, jedna osoba poginula, talibani upozoravaju Amerikance da sat otkucava

Autor: M.P.

Još uvijek je kaotično na međunarodnoj zračnoj luci u Kabulu gdje Afganistanci masovno hrle kako bi pobjegli iz zemlje koju su prije više od tjedan dana preuzeli talibani.

Na sjevernoj ulazu izbio je sukob u kojem je došlo do pucnjave, a kako javljaju agencije, ima i mrtvih.

Zapadne zemlje i dalje pokušavaju evakuirati svoje državljane iz Afganistana.

Najnovije vijesti

12:00

Glasnogovornik protutalibanskih snaga koje se okupljaju u afganistanskoj dolini Panjshir rekao je da skupina nastoji postići “mir i pregovore prije početka bilo kakvog rata i sukoba”. Ali Nazary, iz Nacionalne fronte otpora u Afganistanu, rekao je za BBC da su se tisuće boraca okupile u regiji pod Ahmadom Massoudom, sinom čuvenog protutalibanskog vođe, Ahmada Shaha Massouda. Nazary je pozvao talibane da uđu u “iskrene” pregovore, rekavši da su Massoudove snage “spremne za otpor”.

11:40

Talibani neće produžiti rok za evakuaciju stranih državljana nakon 31. kolovoza, tvrdi njihov glasnogovornik Suhail Shaheen. Dodao je da je američki predsjednik Joe Biden rekao da će njihove trupe otići do tog datuma, a da produljenje roka znači produljenje okupacije Afganistana. Upozorio je na posljedice, piše BBC.









11:30

Britanski premijer Boris Johnson tražit će ovaj tjedan od američkog predsjednika Joea Bidena da produlji krajnji rok evakuacije iz Afganistana, a čak i ako se on dogovori, Zapadu će biti potrebno odobrenje talibana, rekao je ministar obrane. Johnson će biti domaćin virtualnog sastanka čelnika skupine razvijenih zemalja G7 u utorak na kojemu će se razgovarati o krizi u Afganistanu gdje čekaju tisuće ljudi na kabulskom aerodromu u pokušaju da pobjegnu od talibanske vladavine. No talibani će to morati odobriti, što znači da britanske snage ne računaju na produljenje.

09:50

Talibani su ponudili amnestiju afganistanskom predsjedniku Ashrafu Ghaniju i potpredsjedniku Amrulu Salehu, dozvolivši im da se vrate u zemlju ako to žele, izjavio je za pakistansku televiziju “Geo TV” visoki lider talibana Halil ur Rahman Hakani. “Opraštamo svima s naše strane, od generala (koji se borio protiv nas) do običnog čovjeka”, rekao je Hakani i dodao da je neprijateljstvo između talibana i ove trojice nastalo samo temeljem religije.









09:00

James Clapper, bivši dužnosnik obavještajnih službi u vrijeme administracije Baracka Obame, rekao je za BBC kako smatra da je rok za evakuacija od 31. kolovoza ‘arbitraran’. “Čujem da postoji taj rok kao i uvjeravanja da ćemo učiniti sve što možemo kak bismo iz Afganistana izvukli sve naše građane. U praksi, mislim da, ako budemo morali premašiti taj rok, vjerojatno i hoćemo”.

08:30

Strane snage u Afganistanu nisu tražile produženje roka koji su odredile za napuštanje zemlje, odnosno 31. kolovoza, izjavio jedan talibanski dužnosnik za Reuters. Američki predsjednik Joe Biden je prošli tjedan izjavio da bi možda mogao produžiti taj rok kako bi američke trupe ostale u Afganistanu i nakon 31. kolovoza zbog evakuacije Amerikanaca.

08:00

Na sjevernom ulazu na međunarodnu zračnu luku u Kabulu došlo je do pucnjave između zasad nepoznatih počinitelja, snaga sigurnosti zapadnih zemalja i afganistanskih stražara, javljaju njemačke oružane snage.

Tisuće Afganistanaca pokušava ući na aerodrom kako bi pobjegli od vladavine talibana koji su prije više od tjedan dana preuzeli vlast u zemlji, javlja Reuters. Jedan Afganistanac je ubijen, a tri osobe su ozlijeđene u pucnjavi u kojoj su sudjelovali američki i njemački vojnici, objavila je njemačka vojska na Twitteru. U izjavi nije navedeno je li poginuli Afganistanac jedan od talibanskih boraca ili zaštitar zaposlen u zračnoj luci. Zračna luka u Kabulu poprište je kaosa od kada su talibani ušli u glavni grad 15. kolovoza. Zapadne države pokušavaju evakuirati svoje građane i ranjive skupine Afganistanaca.