PUCNJAVA JE TRAJALA SATIMA: Šestero ubijenih u košer supermarketu u New Jerseyu! Na ulicama je opsadno stanje

Najmanje šest osoba, među kojima jedan policajac i dvojica osumnjičenih napadača, ubijeno je u utorak u višesatnoj pucnjavi kod jednog groblja i košer supermarketa u New Jerseyu, objavili su američki mediji i policija, prenosi N1.

Snažne policijske snage blokirale su područje oko supermarketa koje se nalazi kod obale rijeke Hudson, preko puta newyorškog Manhattana. Pet osoba – tri civilne žrtve i dvojica naoružanih napadača – proglašeno je mrtvim unutar trgovine, rekao je policijski dužnosnik Michael Kelly. U razmjeni vatre ispaljene su na stotine metaka, a dvojica napadača djelovala su samostalno, dodao je.

Just provided a brief update to press as scene is still active but secure. 2 officers struck by gun fire. One of the officers tragically has given his life. 2 other officers receiving medical treatment at the jcmc for injuries unrelated. Please keep these officers in your prayers

— Steven Fulop (@StevenFulop) December 10, 2019