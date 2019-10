Pucnjava i napad u New Yorku! Četiri osobe ubijene, više ih je ozlijeđeno

Četiri su osobe ubijene, a tri ranjene u pucnjavi koja se dogodila u Brooklynu u New Yorku, javila je tamošnja policija.

Glasnogovornik njujorške policije rekao je da se pucnjava dogodila nešto prije 7 sati po lokalnom vremenu, a policija je na mjestu događaja zatekla četiri mrtva muškarca. Žena i druga dva muškarca ranjena su u pucnjavi i nisu u životnoj opasnosti.

Adresa na kojoj je došlo do pucnjave odgovara lokaciji privatnog noćnog kluba u ulici Utica Avenue, a sve se to dogodilo neposredno nakon zatvaranja jednog noćnog kluba.

Zasad nema uhićenih, a policija će uskoro izađi sa više informacija o samom događaju.

DEVELOPING: Four people were killed in an early morning shooting in Crown Heights, Brooklyn. Three others were injured.https://t.co/59AlZluZ2b pic.twitter.com/mbl6IMpizN

— Citizen New York (@CitizenAppNYC) 12. listopada 2019.