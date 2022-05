‘PUCAT ĆE KOSTI’ Politički analitičar teško optužuje Milanovića: ‘Igra u korist Rusije, laže da Hrvati nemaju otvorenih pitanja s Dodikom’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Centralna izborna komisija BiH u utorak je donijela odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora 2022. godine.

Izbori su raspisani za izbor članova Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS, Skupštinu Brčko Distrikta i kantonalne skupštine, a zakazani su za nedjelju 2. listopada.

Hrvati u BiH pokušali su uz podršku Zagreba osigurati promjenu Izbornog zakona u BiH, ali svi pregovori s bošnjačkom stranom su propali. Međunarodna zajednica načelno je dala podršku Plenkovićevoj Vladi, ali sve je ostalo na riječima.

Milanović i Čović napravili štetu

S druge strane, predsjednik Zoran Milanović mjesecima upozorava kako će do toga doći te da to treba spriječiti. Posljednja njegova inicijativa je blokada ulaska Finske i Švedske u NATO, ako Hrvatska ne dobije pisanu garanciju da će doći do promjene Izbornog zakona, kako se ne bi ponovilo to da bošnjački glasovi biraju hrvatskog člana predsjedništva. Do sada je to bio Željko Komšić kojeg hrvatska strana ne priznaje.

Politički analitičar Davor Gjenero kaže da je sve gotovo. “Danas su raspisani izbori, izbori idu po starom izbornom zakonu. Milanović i Čović su napravili veliku štetu zaoštravajući odnose i nisu uspjeli s Bošnjacima postići kompromis iako su na svojoj strani imali međunarodne posrednike. Iako su i američki predstavnik i europska predstavnica u pregovorima izrazito zastupali interese Hrvata u BiH. Čović je išao s previše tvrdim prijedlogom koji zapravo maksimalizira dobiti samo Hrvatima u onim dijelovima BiH gdje su većina, sve druge ostavlja nezaštićenima. Kompromis nije postignut.

Milanović je svojim djelovanjem opstruirao postizanje kompromisa jer mu je u interesu zaoštravanje odnosa i stvaranje preduvjeta da se provede ona suluda Dodikova ideja da on, Vučić i Erdogan posreduju između tri elite u BiH i naprave svojevrsnu ostavinsku raspravu i podjelu BiH na tri samosegregirana dijela koji de fakto ne bi imali ničeg zajedničkog u takvim uvjetima. Nije došlo do promjene tog zakona. To je loše što će rezultirati novim napetostima između Hrvata i Bošnjaka što će stvoriti dojam kao da je problem u BiH Federacija, a ne drugi entitet, ali to nekima u političkoj areni, prije svega predsjedniku Republike izrazito odgovora”, rekao je Gjenero.





Raspad BiH ne dolazi u obzir

Dodaje da i ako dođe do sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost što je u utorak predsjednik Zoran Milanović predložio premijeru Andreju Plenkoviću, da se ništa neće promijeniti. “Pitanje političke stabilnosti BiH vezano s time da se izbore održe u zakonskom roku. Izbori će biti održani. Nakon što su izbori raspisani nije više moguće mijenjati pravila po kojima su raspisani”, objašnjava Gjenero.

Kaže da raspad BiH ne dolazi u obzir.

“Milanović i u ovoj priči igra u korist ruskog interesa i u korist Rusije zaoštrava konflikt u BiH. Laže da Hrvati nemaju otvorenih pitanja s Dodikom i njegovim režimom pod kojim živi samo četvrtina ili možda i manje predratnog broja Hrvata na tom području i to bez ikakvih političkih prava. Unutar Federacije postoje kozmetički problemi koje se s malo političke volje s obje strane može riješiti. Nažalost, to rješavanje će vrijediti za sustav nakon četiri godine. Ako će bilo tko pokušati zaoštravati odnose pucat će kosti i današnja američka politika prema BiH je vrlo ozbiljna i tu nema nikakvog prostora za zaoštravanje. Milanović i njegovi sljedbenici samo čine uslugu Miloradu Dodiku da smanje pritisak na njega i izlažu Hrvate u BiH koji su u lošoj poziciji nepotrebnim političkim pritiscima”, zaključuje Gjenero.