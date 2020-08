‘PUCA MI ONA STVAR ZA NOVINARE, UREDNIKE I KONZULICU’: Izjavu su komentirali predsjednik i stručnjakinja za komunikaciju

Autor: A.K.

Nakon prozivki zbog sumnjivog trošenja novca talijanske nacionalne manjine, Furio Radin se obrušio na La Repubblicu i Glas Istre.

“Puca mi ona stvar za novinare, urednike i konzulicu“, poručio je bijesni Radin.

“Živ sam, zdrav i relaksiran. Pun sam snage i spreman za nove pobjede“, za Glas Istre je dodatno komentirao slučaj.

Inače, Radin je potpredsjednik Hrvatskog sabora i nezavisni zastupnik talijanske nacionalne manjine.

O temi oko koje se digla prašina, točnije optužbi da Furio Radin diktatorski raspolaže novcem Talijana, prvi je pisao rimski dnevnik La Repubblica i prenio sumnje nekadašnje konzulice Republike Italije u Kopru Marie Christine Antonelli.

Da se novac ne troši transparentno, Radin je opovrgnuo, osim u intervjuu, i u kontroverznoj objavi na Facebooku.

“Puca mi ona stvar za novinarku GI i Republike, kao i za konzulicu i za glavne urednike. Da ne govorimo o idiotima koji to komentiraju. To znaju svi iz TU, i zato ne vidite Talijana osim par balorda da me optužuju,” napisao je.

Maurizio Tremul, predsjednik Talijanske unije, kaže da je sve detalje o trošenju novca talijanske države u Hrvatskoj objasnio i u priopćenju kojeg je poslao medijima i u dopisu rimskom dnevniku. Tvrdi kako je U Talijanskoj uniji sve bilo transparentno u pogledu financija, kao i u vezi s demokratskim odnosima u toj udruzi.

“S gospodinom Radinom surađujem više od trideset godina. Mislim da je on bio vrlo koristan i kako je mnogo napravio za zajednicu Talijana u Sloveniji i Hrvatskoj. Dobro je radio za Hrvatsku, Italiju te Primorsko-goransku i Istarsku županiju.“

“Nisam njegov odvjetnik – znam da on može odgovoriti na sva pitanja – ali želim reći da su nam postavljena pitanja koja nisu argumentirana. Od nas traži da se dokažemo da smo nevini, iako se ne iznose nikakvi dokazi da smo pogriješili.”

“To je da smo u nekoj komunističkoj državi i da moramo dokazivati da smo nevini. Nije čudno u takvim okolnostima izgubiti živce. Ne može se pucati na ljude bez ikakvih argumenata i dokaza.“

„Dopis novinarki La Repubblice pisao sam dva dana. Nisam izgubio živce, ali potrošio sam vrijeme, a takva pitanja čovjeka natjeraju da izgubi živce. Ja sam sve provjerio i vidio sam kako su pitanja postavljena bez argumenata”, govori Maurizio Tremul koji je na čelu Talijanske unije od 2018. godine, kada je pobijedio na izborima kao jedini kandidat.

Na Radinove izjave se osvrnula komunikacijska stručnjakinja za politički marketing i komunikologinja Ankica Mamić koja ih smatra krajnje neprimjerenima.

“Vrlo velik dio naših političara, pa i ovih s velikim iskustvom poput gospodina Radina uopće ne razumiju svoju javnu ulogu. Ako već nemate kućni odgoj – jer nikome nije pristojno riječ boli me – onda bi kao potpredsjednik parlamenta, najvažnije ustanove u parlamentarnoj demokraciji morate paziti što govorite i kako se ponašate”, govori Mamić.

“Furio Radin je praktički monopolizirao talijansku manjinu u Hrvatskoj. Ako u toliko godina nisu našli nikog drugog da ih zastupa, onda je to tužno i izgleda kao obiteljsko naslijeđe. Kad gledate činjenicu koliko je glasova dobio, oko osam stotina, to je tužno. Hrvatski sabor treba ozbiljno raditi na svojoj javnoj percepciji koja je iznimno loša.”

“Kad god se želi govoriti o neradu, spominju se saborski zastupnici koji dobivaju plaću i ne dolaze na posao. Ovakvim potezima kakve čini gospodin Radin to još više dolazi do izražaja. Doduše, izjavio je kako mu je to zadnji mandat, a posljednje izjave pokazuju kako je Furija Radina baš briga što o njemu netko misli.”

“Političari se trebaju barem truditi ostaviti dojam, dok Radin ovakvim ponašanjem šalje poruku svim osamsto njegovih birača. Meni je to grozno“, dodaje.