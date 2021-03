PUCA LI ‘TVRDA KOHABITACIJA’ IZMEĐU PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA? Raspudić zagrmio, mnoge će ovo zaboljeti!

Autor: Ines Brežnjak

Više nisu znali kako da se svađaju, pa su danas jedan drugome uputili ‘otrovne strelice’ čak i na engleskom. Tako bi se nekako mogla sažeti posljednja u nisu prepirki između dva najvažnija čovjeka hrvatske političke scene, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

U raspravu je danas Milanović uvukao i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji mu je promptno odgovorio na njegove žustre prozivke izrečene jutros.

Milanović i Plenković ‘koškaju’ se već danima zbog izbora predsjednika Vrhovnog suda, gdje Milanović želi dovesti profesoricu Zlatu Đurđević. No, prijepor je nastao jer se Đurđević nije javila na javni poziv, pa se zbog toga potegnulo pitanje ima li predsjednik uopće pravo predlagati svoje kandidate te je li sve to u skladu s ustavom.

Saborski zastupnik Nino Raspudić smatra da bi tu cijelu ‘trakavicu’ trebao “presjeći Ustavni sud”.

“Problem vidim u tome da je zakon koji je donesen 2018. godine neko polovično rješenje”, rekao je Raspudić u razgovoru za Dnevno pa nadodao da po njegovom mišljenju, taj zakon ili treba ukloniti Državno sudbeno vijeće kao nekog posrednika u tom procesu koji je ustavom definiran da predsjednik predlaže, a Sabor bira.









“Taj zakon gdje DSV upućuje javni poziv, to nije pravni natječaj, a predsjednik to može, ali i ne mora prihvatiti te koji su se prijavili. Dakle, ili treba skroz ukloniti zakon, ili ga treba ojačati u smislu da to bude pravi natječaj, pa oni koji se prijave i prođu natječaj, da je predsjednik obvezan izabrati kandidata između njih”, govori Raspudić.

“Mislim da je uzrok problema ta vrsta zakonskog rješenja koja je nekako nedefinirana do kraja, a onda u ovoj situaciji već ranijeg političkog natezanja predsjednika i premijera, a time i predsjednika Sabora kao produžene ruke premijera, na osnovu tako slabo definiranog zakona dolazimo u situaciju u koju dolazimo”, rekao nam je saborski zastupnik pa nadodao da misli da je ovo sve skupa loše jer unižava institucije Republike Hrvatske.

Na pitanje šalje li se ovim prepucavanjem loša poruka u javni prostor, Raspudić odgovara potvrdno









“Svakako je loša poruka javnosti da evo ta kohabitacija već puca na nečem što nije trebalo biti spor”.

Nino Raspudić ustvrdio je kako je moguće da će se natezanje nastaviti, pa ćemo imali opciju da neki v.d. bude predsjednik suda, “možda dosadašnji predsjednik Vrhovnog suda”, kazao nam je.

“Ne isključujem da se to može nastaviti i nakon zakonskih rokova”, zaključuje Raspudić.