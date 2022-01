PUČ U BURKINI FASO: Vojska svrgnula predsjednika i suspendirala ustav

Vojska Burkine Faso u ponedjeljak je rekla da je svrgnula predsjednika Rocha Kaborea, suspendirala ustav, raspustila vladu i nacionalnu skupštinu, te zatvorila granice.

Priopćenjem koje je potpisao potpukovnik Paul-Henri Sandaogo Damiba i koje je na državnoj televiziji pročitao drugi dužnosnik, rečeno je da je preuzimanje izvedeno bez nasilja i da se oni koji su pritvoreni nalaze na sigurnoj lokaciji.

Izjava je došla uime dotad nepoznatog tijela, Domoljubnog pokreta za očuvanje i obnovu ili MPSR, što je akronim na francuskom.

“MPSR, koji uključuje sve segmente vojske, odlučio je danas okončati mandat predsjednika Kaborea”, rečeno je.

JUST IN – Junta in Burkina Faso confirms coup live on state TV: President detained, parliament dissolved, and the constitution suspended. pic.twitter.com/J8X88xaWmZ

— Disclose.tv (@disclosetv) January 24, 2022