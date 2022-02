PSIHIJATAR PROZVAO PREDSJEDNIKA, PA SE OPEKAO! Tražio odlikovanje već odlikovanih ratnika: Iz Ureda predsjednika potvrdili, odlikovali su ih Tuđman i Josipović

Autor: N.K

Poznati zagrebački psihijatar Herman Vukušić u subotu 5. veljače uputio je otvoreno pismo predsjedniku RH Zoranu Milanoviću u kojem ga je pozvao da odlikuje za hrabrost i požrtvovnost sve pripadnike Samostalnog zrakoplovnog voda, kao što je odlikovao umirovljenog pukovnika Danijela Borovića.

Međutim, nakon što je objavljeno njegovo otvoreno pismo raspitali smo se u Uredu predsjednika Republike iz kojeg su nam potvrdili kako su članovi Samostalnog zrakoplovnog voda, Mirko Vukušić, Marko Živković, Rade Griva i Ante Plazibat posmrtno odlikovani Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo, i to još u svibnju 1996. odlukom predsjednika Tuđmana.

Dakle, odlikovani su istim redom kao i pukovnik Borović prošloga tjedna. Osim toga, kako nam kažu iz Ureda predsjednika, Samostalni zrakoplovni vod Osijek odlikovan je Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njegovih pripadnika u Domovinskom ratu, u prosincu 2011. Odlukom predsjednika Josipovića.

Vukušić je pismo objavio i na društvenim mrežama te je ono privuklo puno pozornosti. U njemu je, ne znajući da su ljudi koje spominje već odlikovani, žestoko kritizirao predsjednika. Prenosimo obojeno sarkazmom i prozivkama prenosimo u nastavku.

“Ne propitkujem zasluge pukovnika Borovića”

“Poštovani gospodine predsjedniče RH, pišem Vam ovo otvoreno pismo povodom Vaše dodjele odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom za osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu umirovljenom pukovniku hrvatske vojske Danijelu Boroviću koji je svojim MIG-om prebjegao u hrvatsku vojsku 04. veljače 1992. godine. Ovo moje obraćanje nije motivirano propitkivanjem zasluga niti hrabrosti pukovnika Borovića, koji je, a to se ipak mora spomenuti, na hrvatsko tlo sletio puna dva mjeseca nakon pogibije četvorice slavnih pripadnika Samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, 02. prosinca 1991. godine.

Govorim o postrojbi koja je u nešto manje od dva mjeseca od svojeg osnivanja obavila 35 borbenih letova tijekom kojih je izbačeno 68 bombi i 17 sanduka s dvije tone pomoći za Vukovar, a što biste Vi jako dobro trebali znati jer ste im nedavno boravili na obljetnici 30. godišnjice njihovog osnutka”, napisao je.

“Zašto ti ljudi nisu stajali uz vas?”

“Tada ste u sebi svojstvenom stilu posegnuli za svojim filmofilskim znanjem i rekli kako je Hrvatsku obranilo “malo dobrih ljudi” te ste osobno bili upoznati sa činjenicom da veći broj tih heroja sa kojima ste imali privilegiju družiti se par sati do danas nije dobio nikakvo odličje za svoju iskazanu hrabrost i požrtvovnost. Stoga ne mogu a ne upitati se zašto ti ljudi nisu jučer stajali uz Vas i pukovnika Borovića, pogotovu jer kao vrhovni zapovjednik imate sve ovlasti sami ih predložiti za odličja koje želite i koja oni zaslužuju?

Također, kako to prenose mediji, jučer je prilikom dodjele spomenuto kako “sva četiri pilota koja su preletjela iz JNA trebaju imati čin generala”. Moram priznati da me to osobno zasmetalo jer pukovnik Borović sigurno zna da isto odličje zaslužuju i najmanje dvojica poginulih pripadnika Samostalnog zrakoplovnog voda, Marko Živković i Mirko Vukušić, koji su kao vrhunski piloti JNA u hrvatsku prešli prije njega i poginuli u platnenom poljoprivrednom avionu na borbenom zadatku”.









Prozvao predsjednika i spomenuo Pupovca

“Njihova imena bi trebala biti poznata i Vama, gospodine predsjedniče, jer se po Marku zove zrakoplovna baza Pleso sa koje često osobno koristite vojne zrakoplovne resurse, a po Mirku zrakoplovna baza u Zemuniku Donjem gdje nazočite dodjeli diploma pilotima kadetima HV-a. Mala digresija: Markovo ime i prezime Živković bi Vam trebali biti i poznatiji jer ste njegovog oca Marijana ne tako davno javno svrstali u grupu “uličara, razbijača i pijanaca” zbog njegovog neslaganja sa postavljanjem ćiriličnih ploča u Vukovaru.

Doduše, tada ste još bili u dobrim odnosima sa Miloradom Pupovcem, danas takvo nešto možda ne biste izjavili. Uz ovu dvojicu pokojnih “dobrih ljudi” odgovarajuće činove i priznanja posmrtno trebaju dobiti i hrabri padobranci koji su poginuli sa njima, a to su Rade Griva i Ante Plazibat. Stoga, kada Već idete ispravljati nepravde “historijata narativa hrvatskog rata” što se zrakoplovstva tiče ovim putem Vam javno predlažem da krenete od samog početka te iskoristite svoje ovlasti vrhovnog zapovjednika HV-a na koje se u javnosti sve češće pozivate”, stoji u pismu.

“Odnedavno skrbite za branitelje i rat”

“Konkretno, dodijelite odličja za hrabrost i požrtvovnost svim pripadnicima Samostalnog zrakoplovnog voda koji ista do danas nisu dobili, kao i odgovarajuće činove, gdje osobno smatram da su Marko Živković i Mirko Vukušić prvi koji trebaju postati generali, pa makar i posmrtno. Mislim da se ovaj moj prijedlog uklapa u Vašu odnedavno sve izrazitiju skrb i pažnju spram hrvatskih branitelja i uspomena na Domovinski rat, te se nadam da ćete na njega pozitivno reagirati.”