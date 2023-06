Psihijatar o divljačkom naletu Mercedesom na ljude: Sve je ovo jako zabrinjavajuće, najviše ide roditelje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zagrepčane je šokirala teška prometna nesreća koja se u petak navečer dogodila na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u Buzinu, kada je 23-godišnji vozač u crnom Mercedesu izgubio kontrolu nad vozilom, zaletio se među ljude i udario u drugi automobil.

Mnogi se pitaju, zašto dolazi do takvih nesreća te što motivira mlade i neiskusne vozače da svjesno opasnim radnjama na cesti ugrožavaju svoje, ali i tuđe živote.

Psihijatar Ante Bagarić smatra, sve je to vrlo zabrinjavajuće.





“Čini se da je ovo postao trend da imamo ovakve teže slučajeve u zadnje vrijeme”, rekao je u Dnevniku HRT-a.

“Što se tiče profila, uglavnom ove loše stvari u društvu prave osobe koje bi mi stručno nazvali nezrele narcisoidne osobe. Oni se u suštini osjećaju vrlo slabima i nemoćnima”, ustvrdio je psihijatar Bagarić.

Poremećen sustav vrijednosti

Procijenio je kako je sve posljedica urušenog sustava vrijednosti.

“Na nekoj društvenoj mreži da imaš prvu snimku, najbolju snimku, da si uhvatio najbolji kut, a ne prvi priskočio nekome tko leži na zemlji. To smo mi svjedočili u zadnjih dvadesetak godina tisućama puta, da se svugdje u svijetu događa. Želim biti prvi koji će imati snimku”, nastavio je, ocijenivši da sve to ukazuje na nedostatak razvijanja empatije u društvu.

“To je poremećen sustav vrijednosti. Ako bi nešto snimili, ako bi nešto radili, trebali bismo se učiti od ranog djetinjstva, da ako netko leži na zemlji, mi bismo trebali biti uz njega, znali, ne znali i pokušavati mu nekako pomoći”, upozorio je.

Poruka roditeljima: Ne gurajmo nezrele stvari u djecu

Poslao je poruku roditeljima, pozvao ih je da ne guraju nezrele stvari u djecu.









“Poruka roditeljima, ovakve stvari idu na račun najviše roditelja, a onda društvo. Poruka roditeljima je svakako da i mi kao koji smo roditelji imamo zrele i nezrele stvari kod sebe. Nemojmo gurati nezrele stvari u djecu”, zaključio je.

Podsjetimo, 23-godišnji Jan Ehrlich osumnjičen je za nalet na pješake na parkiralištu trgovačkog centra u Buzinu 16. lipnja.

Državno odvjetništvo: Vozio neprilagođenom brzinom i izgubio kontrolu nad vozilom









Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Zagrebu izvijestilo je u subotu navečer da je očevidom, provedenim zajedno s prometnim policijom, utvrđeno kako je 23-godišnji vozač, u petak u 21,50 sati na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u Buzinu, naletio na pješake neprilagođenom brzinom.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je prema do sada pronađenim tragovima i ustanovljenim činjenicama utvrđeno da 23-godišnjak nije prilagodio brzinu osobinama ceste i gustoći prometa, već je naglo ubrzao, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora pa je došlo do proklizavanja stražnjih pogonskih kotača.

Izgubivši nadzor nad vozilom, u zanošenju preko suprotne kolničke trake naletio je na troje hrvatskih državljana od 35, 21 i 32 godine koji su stajali na pješačkom otoku i uslijed naleta pali na kolnik.

Potom je prednjim dijelom vozila udario bočnu stranu zaustavljenog automobila u kojem je bilo dvoje 22-godišnjaka, a njihov je automobil od udara odbačen na vozilo na parkiralištu.

U konačnici jedna je osoba zadobila teške i po život opasne ozljede, dok su dvije teško i još dvije lakše ozlijeđene.

Zagrebačka policija je ranije u subotu izvijestila da je 23-godišnjak osumnjičen za izazivanje sinoćnje prometne nesreće u Buzinu uhićen, a preliminarnim testiranjem nije utvrđeno da je bio alkoholiziran niti je bio pod utjecajem droge.

Određen mu je istražni zatvor

Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, temeljem videosnimki, ali i iskaza dosad ispitanih svjedoka, 23-godišnjaku je odredila istražni zatvor na 30 dana zbog mogućnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tereti ga se za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu s nanošenjem teških tjelesnih ozljeda.

Za takvo kazneno djelo propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina. Osumnjičenik se nije aktivno branio, šutio je, a obranu je iznosio njegov odvjetnik koji je rekao da je on previše potresen da bi to učinio, no, za sve se ispričao i rekao da mu je žao što se to dogodilo.