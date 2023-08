Prži vrućina, no prijete neugodna iznenađenja: Ovdje su mogući pljuskovi s grmljavinom

Autor: Dnevno.hr/M.P.

I nakon blagdana Velike Gospe prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu vedro i vruće, ali u srijedu i četvrtak još će biti ponekog pljuska s grmljavinom, uglavnom na kopnu.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka, moguć je poneki pljusak s grmljavinom, osobito od sredine dana.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura od 28 do 30 °C.





Danas mogući pljuskovi

Najviša temperatura oko 30°C bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, ali u popodnevnim satima uz umjeren do jak razvoj oblaka ne može se posve isključiti mogućnost za poneki pljusak, prognoza je Dunje Plačko-Vršnak za HRT.

U gorju pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i vedro. Jutro će u gorju još biti razmjerno svježe, na Jadranu uglavnom toplo, a najviša dnevna temperatura zraka u gorju između 26 i 29 °C, na moru između 30 i 33 °C. U noći i ujutro uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more.

Na obali uglavnom sunčano i vruće

Podjednak vjetar i na srednjem Jadranu – u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano i vruće, a u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost za poneki pljusak u poslijepodnevnim satima.

Poneki pljusak može se dogoditi i na krajnjem jugu Hrvatske, ali je vjerojatnost za to mala. Uz obilje sunca temperatura će od jutarnjih 21 do 25, u zaobalju i niže, porasti na 30 do 33 °C. Nakon bure danju će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura oko 25, 26 °C.”