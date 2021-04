PRVOMAJSKE GUŽVE POČELE: Na granicama se čeka i do sat i pol, produljene i epidemiološke mjere, SVI BI ROŠTILJ I GRAH?

Autor: M.V.

Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK) praznični vikend donio je pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, ali i većini graničnih prijelaza sa Slovenijom na ulasku u Hrvatsku te na pojedinim graničnim prijelazima s BiH na izlasku.

Na prijelazu Macelj sat vremena stajanja

Točnije, na izlasku iz države, na određenim graničnim prijelazima čeka se i do sat i pol. Takav je recimo Pasjak dok se na graničnom prijelazu Macelj čeka sat vremena. Do pola sata čeka se na Bregani, Murskom Središću, Cvetlinu i Lupinjaku. Na izlasku se pak do pola sata čeka na Bregani. Inače, stožer civilne zaštite Republike Hrvatske produljio je odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Odluka se primjenjuje do 15. svibnja 2021. godine.

Podsjetimo, povodom Praznika rada zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 na važnijim državnim cestama u priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1). U petak zabrana traje do 23 sata, u subotu od 14 do 23, a u nedjelju od 12 do 24 sata. “U subotu od 16:00 do 20:00 sati na dionici državne ceste DC66 Brseč-Mošćenička Draga zbog snimanja filma povremeno će se zaustavljati promet na maksimalno 10 minuta”, dodaju potom. “Zbog oštećenog kolnika na državnoj cesti DC3 u mjestu Svilno vozi se usporeno jednim trakom uz regulaciju semafora”, zaključuju.