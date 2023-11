Prvo svinje, sada nova pošast, Slavonci pred zidom: ‘Ovo je prvi put u povijesti’

Autor: Dnevno.hr/L.B

Nakon što su, nezadovoljni jučerašnjim odgovorom Ministarstva poljoprivrede i ministrice Marije Vučković i odbacivanjem njihovih 11 zahtjeva, Slavonci najavili rigorozne mjere i ponovno izašli s traktorima u blokade, sve je jasnije kako ovog puta nemaju namjeru odustati i dozvoliti daljnje ugrožavanje egzistencije i osiromašivanja Slavonije.

Za danas su tako najavili blokade ceste u Ilači prema prijelazu Tovarnik Šid i graničnog prijelaza Županja – Orašje. Kažu kako nemaju namjeru otići dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Štoviše, najavili su i rigorozne mjere te kazali kako su spremni i na fizičko probijanje policijskih blokada.





Usto, traže prestanak eutanazije zdravih svinja zbog afričke svinjske kuge i ukidanje zabrana klanja. Ministrica im poručuje da to ne dolazi u obzir, a premijer ih je prozvao marionetama Domovinskog pokreta i Mosta.

‘Plenković je hrvatski Moše Pijade’

Za Dnevno je eskalaciju nezadovoljstva prokomentirao saborski zastupnik Domovinskog pokreta Danijel Spajić koji je kazao kako je DP sto posto uz prosvjednike.

Na pitanje o rigoroznim mjerama koje najavljuju Slavonci, Spajić kaže: “Ništa u Hrvatskoj nije rigoroznije od vladavine Andreja Plenkovića. On je hrvatski Moše Pijade. Sve što se u Hrvatskoj događa u zadnjih sedam godina isključivi je krivac Andrej Plenković sa svojim koalicijskim partnerima i ljudima bez stava i karaktera kojima nije stalo do države i njezinog naroda, već samo do osobnih interesa. Jer pognutu glavu sablja ne siječe. To su izdajice, oni su uništili Hrvatsku.”

Nevjerojatno, nakon pomora tisuća zdravih svinja u Slavoniji zbog afričke svinjske kuge, nova pošast je stigla u Slavoniju. Naime, zemlju je posljednjih dana obišla vijest o pojavi ptičje gripe i eutanazije tisuće purana na Vindonovoj farmi u Slavonskom Kobašu na području općine Oriovac.

“U Slavoniji će se još svašta pojaviti, samo da se narod ogoli do kraja. Ovo je prvi put u povijesti da se događa da će Slavonija ostati gladna. Slavonci će biti gladni na plodnoj zemlji”, naglašava Spajić.

‘Nizozemci su uspjeli shvatiti prevaru’

On napominje, govoreći o izborima u Nizozemskoj, gdje je proteklog tjedna na izborima pobijedio Geert Wilders, da su “Nizozemci uspjeli shvatiti prevaru koju rade svima i sada su pokazali na izborima da se mogu oduprijeti toj nenormalnoj briselskoj podaničkoj politici”.

“Tamo seljaci imaju sistem da recimo neće supermarketima isporučiti mlijeko. Onda ljudi ne mogu kupiti mlijeko pa rade pritisak na Vladu. No, kod nas su sve eutanizirali. Kroz svoje župane, načelnike općina, zaposlili su sve rodbinu i prijatelje i na taj način sve drže u blokadi. Upravljaju financijama i imaju kontrolu nad lokalnim medijima. Tako varaju i lažu narod, isto kao što rade s proračunom. Naš proračun je nemoguće financirati, nego deficitom, što znači tuđi novac s velikom kamatom koju će opet platiti sirotinja. O tome sam jučer pričao u Saboru”, govori Spajić.









‘Ili će se dići do kraja, ili će ostati gladni’

Govoreći o današnjem prosvjedu Spajić kaže da su u Hrvatskoj seljaci dovedeni do zida.

“Ili se moraju dići do kraja i srušiti ovu korumpiranu kliku po županijama i općinama i na razini države korumpirani HDZ na čelu s Plenkovićem ili će ti ljudi ostati doslovce gladni. Ja ovo ne govorim samo kao političar, već kao čovjek iz Slavonije koji s tim ljudima živi. Tu su i moji prijatelji koji drže poljoprivredna gospodarstva i imaju svinje. Sve je uništeno.

Postoji pad u Hrvatskoj poljoprivredne proizvodnje. Oni plasiraju preko PR-a lažne podatke. Gdje je taj novac uložen u Slavoniju? Možete ga vidjeti u dvorcima i kružnim tokovima. Nema novih radnih mjesta. Pa nisu Slavonci odselili od dobra. Nemaju gdje raditi, nemaju od čega živjeti. Mi smo sto posto uz prosvjednike”, jasan je Spajić.