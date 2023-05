‘PRVO SU MI REKLI DA IDEM U ŠETNJU!’ Ključa u Srbiji, ljudi strahuju od Vučićeve odmazde: ‘Vidjet ćeš gdje ćeš završiti’

Autor: Mia Peretić

Danas se u Beogradu održava veliki skup ‘Srbija nade’, koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Reakcija je to srpskog državnog vrha na seriju mirnih prosvjeda desetaka tisuća građana kojima je dosta nasilja u društvu, te koji su u dvije prosvjedne šetnje, u kojima je sudjelovala i politička oporba, jasno istaknuli zahtjeve da se hitno zaustavi promocija nasilja u medijima i javnom prostoru, uključujući smjenu Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije, tražili su gašenje tiskanih medija i tabloida koji promoviraju nasilje, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama poput Pinka i Happy TV-a, na kojima su redovni gosti osuđeni ratni zločinci.

Prosvjednici žele i ukidanje reality programa moralno upitnog sadržaja, smjenu ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića i ravnatelja Sigurnosno-informativne agencije (BIA) Aleksandra Vulina te sazivanje sjednice parlamenta na kojoj će se razmotriti odgovornost Vlade Srbije i sigurnosna situacija u zemlji.





Paralele s Miloševićem

Vučić je odlučio reagirati, jer sigurno mu nisu oku ugodne scene tisuća sunarodnjaka koji bez incidenata prosvjeduju beogradskim ulicama u koloni iz koje se povremeno moglo čuti: ‘Vučiću odlazi’. Tako je zakazao ‘svoj skup’, u kojem nastoji okupiti veliki broj ljudi kako bi pokazao da ne misli cijela Srbija kao prosvjednici. Neki su već povukli paralele s režimom Slobodana Miloševića i njegovim običajima organiziranjima kontramitinga, no Vučić kaže, to nije što on radi.

“Zadnji tako veliki skup smo imali 19. travnja 2019. Od toga je prošlo više od četiri godine. Ovo je skup za sve obične, dobre ljude Srbije, za sve one koji žele podržati ljude koji su izgubili svoje najbliže. Oni su zaslužili podršku svih nas. Također, ovo nije prosvjedni skup, ovo ne smije biti skup mržnje, bez obzira na to što prema nama rade jedino mržnju”, poručio je Vučić.

Podršku mu je pružila i premijerka Ana Brnabić koja je također pozvala građane da se okupe u velikom broju.

“Nikada nismo i nećemo odustati od uspješne i jake Srbije. Sada je vrijeme da budemo ujedinjeni, da pokažemo da ima stvari koje su važnije od politike. Dođite kako bismo pokazali da Srbija ne smije stati“, poručila je na Instagramu.

Vučiću najednom ne smeta ‘da Srbija stane’

‘Skup nade’ počet će ispred Narodne skupštine danas u 19 sati, a zanimljivo, unatoč porukama da ‘Srbija ne smije da stane’, čini se da će se to u nekoj mjeri večeras dogoditi jer se Vučić već ispričao građanima Beograda za potpuni kolaps koji se nakon 14 sati očekuje u svim dijelovima grada. Ali, to je valjda ok, jer SNS to napravi jednom u petoljetki. Izgleda da tako to rezonira Vučić.

“Ispričavamo se, mi to jednom u četiri ili pet godina radimo. Vidjet ćemo hoće li biti šetnje, ako bude onoliko koliko mislimo, šetnja će biti nemoguća. No, vidjet ćemo”, rekao je predsjednik Srbije kojem sad najednom prometna blokada ne smeta.









A dok su prosvjednici šetali ulicama Beograda, blokiravši ceste, Gazelu i Brankov most, to je bio veliki problem. Tada je, osim optužni na račun oporbe da ‘lešinare i skupljaju političke bodove na tragediji’, poručio da će biti nezadovoljan ako promet bude blokiran.

Prorežimski mediji pridružili su se tom narativu, a o prosvjedima građana izvještavali su isključivo iz te prizme naslovima kako se obične ljude terorizira blokadama prometnica i mostova. Na RTS-u je, podsjetimo, u središnjem dnevniku prilikom izvještavanja s prosvjeda u jednom trenutku prigodno nestalo signala.

Opća mobilizacija, pritisci i osveta

Mediji koji nisu bliski režimu u Srbiji pišu kako Srpska napredna stranka, kao organizator, najavljuje dolazak pristaša iz cijele zemlje, no upozoravaju kako je na snazi opća mobilizacija ljudi da se u petak navečer pojave u Beogradu te da se na njih vrše pritisci. Ranije se pisalo kako su već neki autobusni prijevoznici morali otkazivati druge linije zbog potrebe da se što više autobusa rezervira za Beograd. Neslužbeno se doznaje da Vučić želi da u Beograd večeras dođe čak 2200 tisuća autobusa iz svih krajeva zemlje. Kolone autobusa već su počele pristizati u glavni rad Srbije.









No, građani, aktivisti i predstavnici sindikata danima ukazuju ne pritiske s kojima se suočavaju zaposleni u javnom sektoru i državnoj administraciji da moraju ići na miting. Srpski mediji neskloni režimu također pišu da su pod pritiskom i zaposleni u školskim, predškolskim i zdravstvenim institucijama. Posljednji primjer dolazi iz Niša, gdje je više od 20 zaposlenih u službi Grada Niša za informatičko-komunikacijske tehnologije prebačeno na druga radna mjesta, a ta stručna služba je nakon 26 godina ugašena, jer su rukovoditelji odbili ići na sutrašnji miting.

Načelnica službe Jelena Cvetković za N1 Srbija rekla je da je situacija već dugo napeta.

„Bio je pritisak na mene, šefove i koordinatore da se ide na miting uz blagu dozu prijetnji da će biti posljedica, da nas mole zbog nas. Mi smo zdušno odbili, jasno i glasno smo rekli ne. To je izazvalo ovu reakciju, da nas ugase. Obavještavam i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pošto je javno rekao da se jave svi koji su bili izloženi nekoj vrsti pritiska da idu na miting 26. svibnja 2023. godine, da sam bila izložena pritisku i da sam odlazak odbila“, navela je Cvetković.

Traže se dokazi da su ljudi ušli u autobus

Navodno je SNS propisao kvote ljudi koje u Beograd mora dovesti svaka općina i mjesto, a internetom se dijele upute kako će izgledati današnji dan. U nekima od njih navodi se da će ljudi prije ulaska u autobus biti fotografirani kako bi stranka bila sigurna da su se ukrcali u autobuse. Također, jedna SMS poruka je prije nekoliko dana mnoge iznenadila.

“Predsjednik Aleksandar Vučić Vas poziva da sudjelujete na velikom narodnom skupu ‘Srbija nade’ u Beogradu, ispred Narodne skupštine, u petak, sa početkom u 19h. Uvjereni smo da Vašim prisustvom možete pomoći u obrani Srbije od onih koji žele da ju sruše. Za potvrdu dolaska odgovorite sa DA“.

Ispovijest radnika Pošte: Prvo su mi rekli da idem u šetnju, vjerojatno ću dobiti otkaz

Nova.rs piše i radniku Pošte koji već šest godina radi kao vozač, a nakon svih prijetnji i pritisaka koje je dobio od nadređenih, više nije siguran želi li se vratiti na radno mjesto. Dodao je da je u Pošti rasulo te da je posljednjih dana opća potjera za ljudima koje se tjera da idu na Vučićev miting. Tvrdi da su šefovi dobili naredbu da osiguraju da ljudi dođu te da se po firmi stalno čuje: ‘Fale mi ljudi, skupite mi ljude’.

Također, šefovi navodno na popise stavljaju kolege koji su odbili ići.

“Ja sam odbio, a onda su krenule prijetnje da ću vidjeti gdje ću završiti”, ispričao je djelatnik.

“Prvo su mi kroz šalu rekli da u petak idem u šetnju, nisam to shvatio ozbiljno. Onda su krenuli pritisci da se moram pojaviti, a ako ne dođem, rekli su mi da ću vidjeti gdje ću raditi od ponedjeljka”, rekao je N.R. o svim pritiscima koji se vrše na zaposlenike tog državnog poduzeća.