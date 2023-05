PRVO KOSTA NE IDE U ZATVOR, A SADA OVO! Novi šok, poznata najveća moguća kazna za ubojicu iz Mladenovca: Moći će tražiti i raniji odlazak iz zatvora

Autor: Dnevno.hr/E.P

Srpska javnost zaokupljena je posljedicama masovnih ubojstava, a struka se bavi problematikom kažnjavanja mladih ljudi i djece odgovrnih za teške zločine.

Podsjećamo, Uroš B. (20) je u pokolju kod Mladenovca ubio osam i ranio 14 osoba, a u subotu je na ispitivanju sve priznao i tužiteljima rekao da žrtve nije poznavao i da je “htio zastrašiti mještane”.

Srpski odvjetnik Veljko Delibašić gostovao je na televiziji K1, gdje je komentirao kakvu bi kaznu mogao dobiti masovni obojica. Kaže da ne može dobiti doživotan zatvor.





Tko je ovdje lud?

“Ta kazna može se izreći samo onim osobama koja su u vrijeme izvršenja kaznenog djela imale 21 godinu. S obzirom na to da u trenutku izvršenja kaznenog djela teškog ubojstva Uroš B. nije imao 21 godinu, neće mu se moći izreći najteža kazna. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje deset, a maksimalna 20 godina”, rekao je odvjetnik.

“Da je imao 21 godinu, primijenila bi se doživotna kazna zatvora. Iste su kazne i za terorizam, najmanje deset, a najviše 20 godina ili kazna doživotnog zatvora, ali i na to se primjenjuje isti Kazneni zakon”, dodao je.

“Ako je on zaista učinio to što mu se pripisuje i ako se to utvrdi, onda je 20 godina maksimalna kazna. Pravo svih osuđenika je da podnesu molbu za raniji odlazak iz zatvora nakon izvršene dvije trećine kazne, ali to ne znači da će je sud odobriti”, zaključio je.

Slična je situacija s ubojicom koji je dva dana ranije u osnovnoj školi također napravio pokolj.

On, naime, nije navršio 14 godina te mu je prema sadašnjim zakonima nemoguće oduzeti slobodu.